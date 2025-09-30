overcast clouds
(ФОТО) ЧЕТВОРОНОЖНИ ГЕНИЈИ Ово су најинтелигентнији пси света ПАСМИНЕ КОЈЕ УЧЕ БРЖЕ ОД ЉУДИ

30.09.2025. 11:27 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
пси
Фото: Pixabay.com

Ветеринари и стручњаци за понашање паса често издвајају неколико пасмина које се посебно истичу способношћу учења, послушности и решавању проблема.

Ове четири расе редовно се налазе на врху листа због брзог схватања команди, адаптабилности и радне етике. 

Бордер коли - генијалац за рад и учење

Бордер Collie се сматра најинтелигентнијом пасмином када је реч о извођењу комплексних задатака и учењу нових команди; изузетно је фокусиран, брз и способан да се сналази сам у ситуацијама које захтевају доношење одлука. 

Пудлице бриљирају кроз комбинацију интелигенције, радозналости и лакоће учења; постоје у различитим величинама, изврсне су у спортовима, триковима и терапијској улози те брзо решавају проблеме захваљујући високој емоционалној и когнитивној осетљивости. 

Немачки овчар - радна интелигенција и оданост

Немачки овчар је познат по способности да учи сложене задатке, прати инструкције и ради у захтевним улогама попут полиције, спасилаштва и војске; његова интелигенција је практична и усмерена на решавање проблема у реалним ситуацијама. 

 Лабрадор ретривер - социјални геније с практичним вештинама

Лабрадори комбинују снажну жељу за сарадњом с људима и висок ниво способности учења; изузетно су прилагодљиви за обуку, воде рачуна о емоцијама власника и лако усвајају практичне задатке као што су пси водичи и терапеутски пси. 

Свака од ових пасмина показује различиту врсту интелигенције, неке више у послушности и брзом учењу команди, друге у решавању проблема или социјалној интеракцији, па приликом избора пса треба размотрити и какав тип интелигенције вам највише одговара.

(krstarica.com)

расе паса интелигенција
Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
