(ФОТО) ЧЕТВОРОНОЖНИ ГЕНИЈИ Ово су најинтелигентнији пси света ПАСМИНЕ КОЈЕ УЧЕ БРЖЕ ОД ЉУДИ
Ветеринари и стручњаци за понашање паса често издвајају неколико пасмина које се посебно истичу способношћу учења, послушности и решавању проблема.
Ове четири расе редовно се налазе на врху листа због брзог схватања команди, адаптабилности и радне етике.
Бордер коли - генијалац за рад и учење
Бордер Collie се сматра најинтелигентнијом пасмином када је реч о извођењу комплексних задатака и учењу нових команди; изузетно је фокусиран, брз и способан да се сналази сам у ситуацијама које захтевају доношење одлука.
Пудлица - универзални интелект и прилагодљивост
Пудлице бриљирају кроз комбинацију интелигенције, радозналости и лакоће учења; постоје у различитим величинама, изврсне су у спортовима, триковима и терапијској улози те брзо решавају проблеме захваљујући високој емоционалној и когнитивној осетљивости.
Немачки овчар - радна интелигенција и оданост
Немачки овчар је познат по способности да учи сложене задатке, прати инструкције и ради у захтевним улогама попут полиције, спасилаштва и војске; његова интелигенција је практична и усмерена на решавање проблема у реалним ситуацијама.
Лабрадор ретривер - социјални геније с практичним вештинама
Лабрадори комбинују снажну жељу за сарадњом с људима и висок ниво способности учења; изузетно су прилагодљиви за обуку, воде рачуна о емоцијама власника и лако усвајају практичне задатке као што су пси водичи и терапеутски пси.
Свака од ових пасмина показује различиту врсту интелигенције, неке више у послушности и брзом учењу команди, друге у решавању проблема или социјалној интеракцији, па приликом избора пса треба размотрити и какав тип интелигенције вам највише одговара.