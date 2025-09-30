overcast clouds
СНИМАК СА СВАДБЕ ИЗ МОСТАРА ШОКИРАО ЦЕО БАЛКАН Уместо поклона младенци од кума добили ОВО; Мреже брује о овој урнебесној сцени (ВИДЕО)

30.09.2025. 10:42




магарац
Фото: Илустрација/ Canva

Урнебесна сцена, о којој бруји цео Балкан, догодила се на једној свадби у Мостару, на којој је кум шокирао младенце, али и све присутне, поклоном изненађења.

Овај поклон од кума надмашио је сва уобичајена изненађења која се приређују за свадбе. Након провбитног шока за младенце, али и све госте, уследио је громогласан смех и аплауз. 

Наиме, младенци нису могли ни да претпоставе шта ће се десити када их је певач позвао на средину дале  Певач је позвао младенце на средину сале како би им показао госта изненађења. 

Ни мање ни више у салу је ушетао магарац, као поклон од кума. Младенци су били одушевљени овим необичним призором.

Магарац је око очију имао навијачки шал фудбалског клуба Хајдук Сплит јер младенци очигледно навијају за њега. Након чека је уследило пар навијачких песама. 

Несумњиво да ће младенцима ово остати као незаборавно искуство. 

Овај снимак је врло брзо постао виралан на друштевним мрежама. 

магарац свадба




