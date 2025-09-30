ЈАПАНСКИ ТРБУШЊАЦИ СУ ХИТ У СВЕТУ! ЗА ПЕТ МИНУТА ДНЕВНО ПЕГЛАЈУ СТОМАК Нова вежба фитнес тренера залудела жене које желе фигуру пешчаног сата
Да бисте вратили витак струк и решили се сала на стомаку и боковима, испробајте јапанске трбушњаке - обрт се догађа док стојите.
Јапански практичари знају понешто о ефикасним вежбама за фигуру, посебно када је време ограничено и потребно је да максимизирате резултате, када вам је потребно нешто брзо, лако и опуштено. Зато разматрамо једну статичку вежбу, која укључује само мала увијања.
Међутим, немојте мислити да је превише једноставна. Заправо, може да активира доста мишића и проблематичних подручја одједном - а то укључује стомак, ноге, бокове и посебно струк. А ако вам вежба делује тешко, увек је можете поједноставити, на пример, тако што ћете једноставно стајати у овом положају и тек онда напредовати. Ова пракса се налази у јоги, али се верује да ју је развио јапански фитнес тренер Тамаџо Ари.
А која је ова вежба? Како се ради и које су њене користи?
- Да бисте повратили витак струк и решили се љубавних дршки и сала на стомаку, испробајте јапанске трбушњаке:
- Ова вежба се изводи стојећи и у суштини је статична поза у којој стојите и добијате користи.
- Вежба укључује неке суптилне покрете, а ако вам делује превише изазовно, можете испробати веома статичну и једноставну позу богиње.
- Вежба истовремено помаже у раду великог броја мишића карличног дна, што може бити корисно и за све који дуго седе.
- Вежба убрзава метаболичке процесе у карличном подручју, што је важно и за бољу пробаву.
У овом положају у рад је укључен прилично велики број трбушних мишића - коси трбушни мишићи су ангажовани - а њихово јачање је корисно и важно за смањење обима струка, тонирање бочних страна и смањење стреса на лумбалну регију, попречни трбушни мишићи (који се налазе дубоко испод косих трбушних мишића) и њихово јачање је кључно за смањење абдоминалне масноће, обликовање струка и кукова, као и за смањење и ублажавање оптерећења доњег дела леђа.
Захваљујући благим увијањима, има изражен ефекат масаже, што побољшава варење, убрзава сагоревање и поткожне и висцералне масти у пределу стомака.
Ангажује мишиће унутрашње стране бутина, што тонира ноге у овој области и смањује њихов обим.
Истезање такође убрзава лимфни проток, што помаже у уклањању вишка воде и течности, што је још једна предност за губитак тежине и тонирање.
Ову вежбу је најбоље радити након главног тренинга или гимнастике, а може се радити и као завршна вежба.
Да бисте урадили ову вежбу:
- Станите усправно.
- Стопала шира од рамена и благо окренута у страну ради стабилности.
- Чучањ радите тако да су нам бутине паралелне са подом.
- Благо нагињете тело напред, ослањајући руке на колена.
- А ако вам поза није баш лака, онда можете овде да станете.
- Ако желите да вежбу учините тежом и постигнете израженији ефекат, онда док издишете, нежно окрените тело улево и истегните лево раме удесно.
- Држите положај 4-5 секунди, дубоко дишући.
- Док удишете, вратите се у почетни положај.
- Понављамо вежбу на десну страну, истежући десно раме на лево.
- Вежбу радимо у сваком правцу отприлике 6-8 пута.
На ОВОМ линку погледајте фотографије како да правилно урадите јапанске трбушњаке.