(ФОТО, ВИДЕО) У СРЦУ БОСНЕ НИКАО ХОБИТОН Четири сестре из Крешева претвориле дедовину у туристичку бајку ПОСЕТИОЦИ СТИЖУ И СА НОВОГ ЗЕЛАНДА

Дневник
Извор:
Дневник/ Блиц
У брдима изнад Сарајева, у селу Ракова Нога код Крешева, четири сестре направиле су право чудо. 

Милијана (42), Ведрана (39), Марија (30) и Валентина (26) Миличевић саградиле су “босански Хобитон” – насеље подземних кућица које подсећају на домове хобита из чувене филмске трилогије.

Све је почело 2022. године када је Марија, геолог по струци и велика заљубљеница у необична путовања, дошла на идеју да направи смештај који се разликује од свега што постоји у околини. 

“Марија је увек хтела да направи нешто необично”, каже Валентина. “Почело је од једне кућице, али данас их имамо пет, а шеста је у изградњи.”

Дедова кућа претворена је у рецепцију и салу за прославе, док свака од сестара има своју кућицу. 

“Тата је рекао да свака може да гради по свом укусу, али под једним условом – да у свакој буде нешто крешевско”, прича Ведрана.

Тако је Милијана, архитекта, саградила “Липу”, зелену кућицу у част детињства проведеног у селу Липа код баке и деке. Унутра су стари предмети које су доносили и мештани. Марија је осмислила црвену кућицу “Обер”, инспирисану рударском традицијом Крешева и пећином Оберска. 

Валентина је украсила “Чадор”, посвећену планинском врху Битовња, док је Ведрана створила плави “Бедем”, краљевску кућицу посвећену краљици Катарини Котроманић. Тата је радио на кућици “Цитрин”, у жутом тону, док мама управо завршава “Крешевку”, посвећену обичајима и традицији.

“Свака кућица има своје двориште, огњиште и пуно детаља. Наш циљ је био да се људи овде осећају као у бајци”, каже Ведрана. 

У двориштима су каде под балдахином, љуљашке, бачве са водом, а ноћу све светли од стотина лампица.

Туристи долазе из целог света – чак и са Новог Зеланда, где се налази оригинални Хобитон.

 “Нисмо могли да верујемо када су нам рекли да су код нас јер су хтели да виде и босанску верзију Хобита”, смеје се Марија.

Породица има грађевинску фирму, па нису желели да откривају трошкове градње. Много тога су урадили сами – од пројекта, преко зидања, до фарбања и украшавања.

Планови не стају на овоме. Сестре припремају дечије игралиште, чаробну шуму са кућицама на дрвећу и санкалиште за зимске авантуре.

“Мени је овде зима најлепша. Када падне снег, а кућице светле, заиста изгледа као бајка”, прича Ведрана.

Ко једном дође, кажу, остаје очаран. Поглед на долину и брда, мир и тишина далеко од саобраћаја, а опет удобност модерног живота – интернет, телевизија и све што је потребно.

“Али кад уђете у кућицу, као да закорачите у други свет. Овде се не живи свакодневица, овде се живи бајка”, закључују сестре.

