(ВИДЕО) "РАЗАПЕЛИ" ГА НА МРЕЖАМА НАКОН ШТО ЈЕ СИНА БАЦИО С ЛИТИЦЕ У ВОДУ КАКО БИ ГА "ОХРАБРИО" Дечак вриштао, а инфлуенсер на стубу срама због скандалозног поступка!
Упркос критикама, инфлуенсер је бранио свој родитељски приступ, наглашавајући безбедност и изградњу самопоуздања код свог сина
Гарет Ги, популарни инфлуенсер, осврнуо се на контроверзу коју је изазвао његов вирални видео у којем се види како баца свог седмогодишњег сина са литице у језеро Пауел, према часопису Пипл.
На снимку се јасно види Ги како стоји са сином Калиханом на високој литици, држећи му оно што изгледа као мотивациони говор. Међутим, исто тако се да приметити да је дете уплашено и да не жели да скочи у воду.
Потез инфлуенсера шокирао је многе- зграбио је дечака и убацио у језеро, док је дете вриштало! Многи су критиковали овај потез родитеља, а Ги се огласио:
-Ако је неко наишао на тај видео и видео само њега, онда се слажем са њим. 2О, човече, ово изгледа ужасно, а овај отац превише форсира своје дете." Али свако ко је пратио наше путовање дуже време, разуме колико смо пажљиви и опрезни као родитељи.
Испод видеа ређали су се и позитивни коментари, попут "Ово је сјајно", "Ви подижете једно снажно и паметно дете, пуно самопоуздања", "Ово је феноменално на толико нивоа"...