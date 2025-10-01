light rain
КРЕЋЕ СЕЗОНА СЛАВА, ИСПРОБАЈТЕ ЛАЖНУ МИМОЗА САЛАТУ Неки кажу да је боља од оригинала, а ево у чему је трик

01.10.2025. 11:44 11:52
jaja
Фото: pexels/Ilustracija

Лажна мимоза салата је прави хит за сваку прилику – било да је слава, рођендан или обичан породични ручак.

Припрема се лако и брзо, а укусом надмашује чак и оригиналну верзију! Толико је заситна да ћете бити сити цео дан.

Потребни састојци:

400 г макарона

5 киселих краставчића

250 г мајонеза

250 г шунке

400 г павлаке

5 куваних јаја

200 г тврдог сира

Припрема:

Скувајте макароне према упутству са паковања, процедите и оставите да се прохладе.

У међувремену скувајте јаја, ољуштите их и оставите да се охладе.

Изрендајте шунку, киселе краставце, јаја и сир.

У посебној чинији сједините павлаку са мајонезом.

У ватросталну посуду ставите слој макарона, затим слој прелива, па шунку, па опет танак слој прелива.

Следеће иду јаја помешана са краставцима, опет прелити, па све посути ренданим сиром и мрвљеним жуманцима.

Салату охладите пре служења – биће права бомба укуса!

мимоза салата макароне рецепт
Магазин Гастро
