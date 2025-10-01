КРЕЋЕ СЕЗОНА СЛАВА, ИСПРОБАЈТЕ ЛАЖНУ МИМОЗА САЛАТУ Неки кажу да је боља од оригинала, а ево у чему је трик
Лажна мимоза салата је прави хит за сваку прилику – било да је слава, рођендан или обичан породични ручак.
Припрема се лако и брзо, а укусом надмашује чак и оригиналну верзију! Толико је заситна да ћете бити сити цео дан.
Потребни састојци:
400 г макарона
5 киселих краставчића
250 г мајонеза
250 г шунке
400 г павлаке
5 куваних јаја
200 г тврдог сира
Припрема:
Скувајте макароне према упутству са паковања, процедите и оставите да се прохладе.
У међувремену скувајте јаја, ољуштите их и оставите да се охладе.
Изрендајте шунку, киселе краставце, јаја и сир.
У посебној чинији сједините павлаку са мајонезом.
У ватросталну посуду ставите слој макарона, затим слој прелива, па шунку, па опет танак слој прелива.
Следеће иду јаја помешана са краставцима, опет прелити, па све посути ренданим сиром и мрвљеним жуманцима.
Салату охладите пре служења – биће права бомба укуса!