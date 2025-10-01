(ВИДЕО) НА БАЛКАНУ ЈЕ СВАКА КУЋА ИМАЛА ГУМЕНЕ ОПАНКЕ, А САДА СУ ТОТАЛНИ ХИТ У ШВЕДСКОЈ Долазе у две боје, а њихова цена је нереална! Ево колико су Швеђани спремни да дају новца за "последњу моду"

Удобна обућа била је обавезна на селу- нешто што се брзо назује и изује. Међутим, млађе генерације на селу то ни не носе, иако је на другом крају Европе то потпуни хит!

Наиме, у Шведској су се гумени опанци појавили у две боје- црној и наранџастој. ТикТок видео, који је окачила жена са Балкана, привукао је много пажње људи с наших простора, али их је исто тако и шокирала цена- коштају 150 евра!

У Србији гумени опанци иду од 1.100 до 2.000 динара.

Ово је "изум" шведског бренда и ужасно подсећа на балканску верзију традиционалне обуће.

"Коначно се враћамо правим вредностима, колико смо ми испред свих били и остали", "Замисли дођеш из дијаспоре сав важан, а уместо парфема, чоколаде ил’ евра извадиш кутију са опанцима", "Јао кад покажем ово мајци", само су неки од духовитих коментара.

Једна корисница ове друштвене мреже објаснила је да су то гумене ципеле које служе да се носе преко обуће да се заштити од кише, а кад стигнете на одређено место скину се и остане се у кожним ципелама, те да их носе их и мушкарци и жене.