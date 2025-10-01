ЛЕКАР ПОДЕЛИО НАЈЛУЂE ПРИЧE ИЗ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА Скоро 4.000 људи годишње заврши у болници због страних предмета на „незгодном месту”
Лекар ургентног центра постао је виралан пошто је открио најневероватнији предмет који је икада извадио из задњице пацијента.
Доктор Кенџи Ојасу из хитне помоћи у Чикагу поделио је да је чест проблем са којим се сусреће присуство сумњивих предмета заглављених у ректуму.
„Кад год људима кажем да сам лекар хитне помоћи, увек ме питају две ствари: 'Шта је најболеснија ствар коју сте икада видели?' и 'Шта је најчуднија ствар коју сте икада извукли из нечије задњице?'“, рекао је у недавно објављеном ТикТок снимку.
Као „ветеран чудног”, Ојасу је поделио да је видео много пацијената чији се проблеми могу сажети као „нагурано у задњицу“.
Од њих, један ентузијаста се истиче по величини објекта.
„Дошао је један момак чија се жалба односила на личне проблеме, за које увек знам да ће обично бити везане за задњицу“, рекао је Ојасу.
Неидентификовани пацијент је признао Ојасуу да су он и његова девојка „мало полудели претходне ноћи“ и „гурнули нешто тамо доле” и нису могли да то уклоне.
"Ово је била Јенки свећа (иначе свећа у тегли).“ И не она минијатурна, уверава он.
„Говорим о тегли за радну површину — и не само о поклопцу, већ о целој ствари“, изјавио је.
Увек професионалац, Ојасу се одупирао питању како или зашто, уместо тога фокусирао се на стратегију извлачења.
„Питање сада постаје како то извадити, и заиста, за ствари које су заиста велике, не можете само да их зграбите и извучете јер усисавање изазива вакуум који их враћа унутра“, приметио је Ојасу.
Да бисте уклонили овакве предмете, Ојасу је рекао да морате интубирати, парализовати пацијента анестезијом и ставити га на вентилатор као што бисте то урадили за операцију.
„Дајете лек који опушта сваки мишић у њиховом телу како бисте могли да извадите предмет“, објаснио је.
Ојасу је додао да су се, након што су идентификовали свећу која „блокира излаз”, он и његово особље кладили на то какав ће бити мирисни профил.
„Овог пута сам добио опкладу, зачин од бундеве. Био је октобар, било је лако“, рекао је Ојасу.
Око 4.000 људи сваке године дође са страним телом
Према студији из 2023. године објављеној у часопису „The American Journal of Emergency Medicine“, скоро 4.000 људи је хоспитализовано са страним предметима у ректуму сваке године.
Од ових пријављених случајева, просечна старост пацијента који су посетили хитну помоћ била је 43 године.
Скоро 78% пацијената били су мушкарци, а 40% ових пацијената је захтевало хоспитализацију.
Више од половине страних тела били су сексуални предмети, укључујући вибраторе, перле или друге играчке, док су преостали уметнути предмети били мање очигледни.
Један мушкарац је морао бити хитно пребачен на операцију након што му се дезодоранс заглавио у задњици.
Још чудније, 2022. године, један француски старији грађанин оставио је лекаре у шоку када је стигао са артиљеријском гранатом из Првог светског рата заглављеном у ректуму.
То је довело до делимичне евакуације болнице због забринутости од бомбе.