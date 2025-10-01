(ВИДЕО) ХИНДУСИ ИЗАБРАЛИ НОВУ ЖИВУ БОГИЊУ Има само две године, а изабрана је јер има савршену кожу, косу, зубе и НЕ БОЈИ СЕ МРАКА!

Девојчица, стара две године и осам месеци, постала је Кумари - богиња коју обожавају и хиндуисти и будисти, пренео је АП.

Према традицији, Кумари мора да буде изабрана изузетно млада, између две и четири године, а критеријуми за одабир укључују беспрекорну кожу, косу, очи и зубе, као и храброст - не сме да се боји мрака.

Након што су је родитељи одвели из њиховог дома у Катмандуу, верници и породица су је пратили улицама до палате храма, где ће боравити током наредних неколико година.

Као део церемоније, верници су јој се клањали, додирнули њена стопала челом - знак највећег поштовања и даривали је цвећем и новцем.

Нова Кумари ће у четвртак обавити церемонијални благослов за вернике, укључујући и председника Непала.

Претходна Кумари, 11-годишња Тришна Шакја, која је преузела улогу богиње 2017, повукла се са дужности и сада живи далеко од очију јавности, док је церемонија предаје наследнице била обележена њеним изласком из палате храма.

Одабир Кумари се догађа током фестивала Дашаина, највеће непалске прославе, која траје 15 дана и слави победу добра над злом.

Међутим, према непалском фолклору, постоји веровање да се мушкарци који се ожене бившим Кумари сматрају проклетима, па многе од њих остају неудате након што напусте улогу богиње.



