ЧЕШЋЕ СУ НЕГО ШТО МИСЛИМО!
КАД ПОСЛЕ “ИНТИМНОГ ТРЕНУТКА” УМЕСТО ОСМЕХА СЛЕДИ ХИТНА! Лекари откривају најчудније и НАЈБИЗАРНИЈЕ СЕКС-ПОВРЕДЕ о којима се ретко прича
Секс би требало да буде извор задовољства и радости, доносећи осећај посткоиталног блаженства, а не разлог за посету хитној помоћи.
Ипак, повремене повреде током секса нису неуобичајене. Мање повреде обично могу да се третирају код куће, али озбиљнији случајеви често захтевају стручну медицинску помоћ.
"Као лекар хитне помоћи, сусрео сам се са широким спектром повреда, али неке од најнеочекиванијих и најделикатнијих укључују оне повезане са сексуалном активношћу", рекао је др Џордан Вагнер за HafPost, , а пренео је Вечерњи лист.
"Ове повреде могу да буду и непријатне и болне, али су чешће него што мислите".
1. Прелом пениса
Преломи пениса су ретки, али могући током сексуалне активности ако постоји директна траума пениса у ерекцији. Иако пенис нема кости, "прелом" се односи на руптуру тунике албугинее - спољашњег омотача цеви (цорпора цаверноса) које се пуне крвљу да би се постигла ерекција.
Др Џо Витингтон се сећа пацијента у раним двадесетим годинама који је дошао у хитну помоћ са сумњом на прелом пениса.
"То је био његов први сексуални сусрет, и описао је како му је, током страствене активности, пенис исклизнуо и снажно се савио уз карличну кост његове партнерке", рекао је Витингтон.
"Одмах је чуо пуцкетање, праћено оштрим болом, отоком и модрицама. Дијагноза је брзо потврђена, а пацијент је подвргнут хитној операцији како би се поправила напукла туника албугинеа".
Након операције, саветовано му је да се уздржи од сексуалне активности и преписани су му лекови против болова.
Витингтон наглашава важност добре комуникације током секса и избегавања превише агресивних покрета како би се спречиле ове повреде. Ако се појаве овакви симптоми, бивша лекарка хитне помоћи Џесика Синг каже да је кључно одмах потражити медицинску помоћ.
2. Страни предмет у ректуму
Између 2012. и 2021. године, процењених 39.000 посета хитној помоћи у САД било је због страних предмета заглављених у ректуму. Иако постоји неколико разлога за уметање страног тела у ректум, најчешће се то дешава током сексуалне активности.
Др Вагнер каже да је видео разне предмете, укључујући воће, сијалице и флаше воде, које пацијенти убацују у ректум ради сексуалног задовољства.
"Тело ствара негативан притисак, тако да када предмет оде предалеко, може да се врати унутра", објашњава Вагнер.
"Да сам добио новчић сваки пут када ми је пацијент рекао да је 'пао на нешто', до сада бих био у пензији на приватном острву", нашалио се.
У неким случајевима, лекари могу ручно да уклоне предмете, док компликованије ситуације захтевају операцију.
Др Витингтон се присетио случаја у којем је мушкарац средњих година дошао у хитну помоћ са јаким боловима у стомаку, неспособан да изврши нужду. Признао је да је током аналне игре убацио сијалицу која се заглавила.
С обзиром на деликатност ситуације, предузете су додатне мере предострожности како би се осигурало да се сијалица безбедно уклони без пуцања. Након што је предмет пажљиво уклоњен под седацијом, пацијент је праћен због знакова инфекције и прописани су му антибиотици.
Др Синг истиче да је важно одмах уклонити стране предмете из ректума како би се избегле компликације попут инфекције или перфорације црева. Да бисте спречили такве ситуације, користите само играчке намењене за аналну употребу.
3. Продужена ерекција (пријапизам)
Пријапизам је медицински термин за нежељену, продужену и болну ерекцију која траје сатима након сексуалне стимулације или се јавља без ње. Ако ерекција траје дуже од четири сата, то постаје хитно стање јер крв може почети да се згрушава, узрокујући трајна оштећења и спречавајући будуће ерекције.
Вагнер каже да је циљ смањење ерекције, што може укључивати ињекције у пенис ради побољшања протока крви или аспирацију крви. У тежим случајевима, уролог мора да изврши операцију.
4. Penis kaptivus
Пенис каптивус је стање у којем пенис остаје заробљен у вагини током секса због јаких контракција вагиналних мишића. Иако је ово ретко код људи, може се јавити током посебно интензивног сексуалног односа.
Др Витингтон је описао случај младог пара који је стигао у хитну помоћ након што су били "залепљени" због грчева вагиналних мишића. Користећи мишићне релаксанте и хладне облоге, лекари су успели да помогну пару да се раздвоји.
5. Гениталне инфекције изазване фецесом
Гениталне инфекције могу да се јаве ако су посекотине на гениталијама изложене фекалијама током секса, што може довести до бактеријских инфекција, најчешће узрокованих Е. коли. Ове инфекције се обично лече антибиотицима, али у неким случајевима потребна је и хоспитализација.
Др Вагнер наглашава важност добре хигијене током сексуалне активности како би се спречиле ове инфекције. Ако прелазите са аналног на вагинални секс, промените кондоме и темељно оперите гениталије како бисте избегли преношење бактерија.