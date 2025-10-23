СВЕ ИМ КРЕЋЕ НА БОЉЕ Ова четири знака доживеће финансијски и љубавни преокрет ОД ОВОГ ДАТУМА СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ
Започиње период снажних емоција, дубоких увида и позитивних преокрета за четири знака хороскопа.
Уласком Сунца у знак Шкорпије 22. октобра започиње период снажних емоција, дубоких увида и позитивних преокрета. Сунце ће боравити у Шкорпији до 21. новембра. Посебан значај овом раздобљу даје повољни астролошки догађај, велики водени тригон: Марс у Шкорпији, Сатурн у Рибама и Јупитер у Раку који доносе емоционалну повезаност, интуицију и унутрашњи мир.
Овај период посебно ће погодовати припадницима следећа четири хороскопска знака:
♋РАК
За Ракове предстоји једно од најповољнијих раздобља у години. Идеално је време за нова познанства, изласке и уживање са драгим људима. Добијате даје снагу и оптимизам, постижете склад у дому, а стижу и нове шансе за љубав.Шкорпија
Шкорпије, ово је ваше време! Имате снагу за нове почетке који трају две године. У новембру ће бити фокус на финансијама и новог старта у тој области. Ширићете хоризонте кроз путовања и образовање, а постаћете и привлачнији, што ће донети нове љубавне прилике.
♓РИБЕ
Рибе, срећа вам се смеши у више животних области – чекају вас путовања, проширење знања и духовни раст. Стижу одличне прилике за упознавање нових људи и развој неког хобија. Сатурн у вашем знаку помаже вам да останете приземни, иако ће све прштати од љубави и страсти. У новембру је могућа и промена посла.
♊БЛИЗАНЦИ
Близанци, сада вам је фокус на посао и здравље. Посвећујете се свакодневним обавезама и добробити властитог тела. Ваш труд биће награђен, а имаћете и финансијску стабилност. Нагласак је на партнерствима, било приватним, било пословним. Почетком новембра ћете пустити све што вам више не служи и отварити простор за нове почетке у љубави или сарадњи.