„МАРИЈА ЗАСЕНИЛА СВЕ КАРДАШИЈАНКЕ!“ Најбољи пријатељ Ким опседнут НОВОСАДСКОМ МАНЕКЕНКОМ Плаћа милионе да изгледа као она, али џабе!
Марио Дедивановић, један од најбољих пријатеља Ким Кардашијан и близак сарадник, за своју нову кампању одабрао је лепу српску манекенку Марију Жежељ.
Чувени шминкер Марио Дедивановић један је од најближих пријатеља и сарадника Ким Кардашијан. Управо је он заслужан за неке од најупечатљивих издања славне старлете, а прославио се специфичним начином контурисања које је, у годинама које следе, постало "must" у шминкању.
Подсетимо, сарадња Марија и Ким почела је случајно, почетком 2000-их, када га је ангажовала за једно фотографисање.
Одушевљена његовим начином шминкања наставила је да ради искључиво с њим. Њихов однос убрзо је прерастао у блиско пријатељство, и он је један од ретких из њене "екипе" који јој није окренуо леђа, нити је издао како су то урадили други блиски сарадници и пријатељи.
Заједно су покренули и своју линију шминке, а иако је у његовој "make-up" столици, нарочито пред камерама, најчешће била Ким или неко из њене породице, последњих година Марио је шминкао бројне славне даме, а сада је на ред дошла и једна од најуспешнијих српских манекенки - Марија Жежељ.
Видео који је најпре осврануо на Мариовом профилу направио је бум на мрежама, а честитке су се само ређале.
Марија је на свом Инстаграму показала и завршни "look", не скривајући одушевљење.
Могли су се прочитати и коментари попут: "Ким би платила да буде Марија, али џабе", "Марија засенила све Кардашијанке", "Браво лепотице"...
Иначе, Марија Жежељ, која је каријеру започела на Јутјубу, а потом се бавила и музиком, да би се потом фокусирала на манекенску каријеру, почетком године била је главна тема јавности због раскида везе са Алистером Барклијем, сином британског милијардера сер Дејвида Барклија.
Нажалост, њихов однос није потрајао, наводно због пословних обавеза, а Марија се након краха љубави, случајно или не, поново вратила у Србију.
Тада је признањем о свом емотивном животу изненадила многе.
"Ја никад нисам била на дејту у Србији. Прва ствар, нико ме није звао, друга ствар, ја иначе не идем на дејтове. Нећу да кажем да бирам, али већ унапред знам где ћу да седим два сата и да зевам, а где ћу се забавити. Момке упознајем спонтано и већ из те прве конверзације могу да знам да ли желим да идем на дејт или не. Та 'предигра' ка томе ми пресуди да ли ћу изаћи", започела је манекенка и открила да у средњој школи о момцима није ни размишљала, па док није постала пунолетна, на састанке није ни ишла.
"До 18 године нисам ни размишљала о мушкарцима. Нису ми били ни на крај памети. Размишљала сам о каријери и послу", открила је Марија.