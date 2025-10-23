(ВИДЕО) БАЛКАНЦИ УМИРУ ОД СМЕХА Американци открили „нови“ КОКТЕЛ "Калимочо"! Уследили УРНЕБЕСНИ КОМЕНТАРИ људи с ових простора: Ово смо пили пре 30 година
Профил на ТикТоку који прати преко 2,5 милиона људи објавио је рецепт за пиће које је код нас одавно популарно.
Код нас је још ’90-их година било веома популарно једно пиће, а многи га и данас пију. Сада је рецепт изашао као предлог на профилу „Cocktails“, који прати 2,6 милиона људи. На том се профилу објављују рецепти за прављење разних коктела, а видео снимци имају по неколико милиона прегледа.
Пре неколико дана, Американци су објавили рецепт за бамбус. Представили су га као коктел: „Ово морате да пробате. Црвено вино и кола“, написали су опису видеа. Видео је за само три дана сакупио готово два милиона прегледа. Гомила коментара испод виралног видеа се брзо нанизала, а оставили су их, наравно, људи са Балкана.
@cocktails For a fizzy twist on tradition, try red wine with Coca-Cola! 🍷✨🥤An unexpected match made in beverage, dare to try it 👀
Иначе, Американци овај коктел зову калимочо. Калимочо је једноставно мешавина црвеног вина и коле. Овај необичан спој је идеалан за искоришћавање остатака црвеног вина. Изненадиће вас колико се добро снажно, храстово црвено вино слаже са газираним напитком. Ипак, Срби се можда не слажу са тиме, али шта ћемо.
Урнебесни коментари људи са ових простора су гласили: „Балканци се смеју“, „Пили смо ово пре више од 30 година, како су они то тек сад открили?“, „Ми ово пиће зовемо бамбус. Ништа ново за нас“, „Добро дошли у источну Европу“, „То код нас пију студенти који не могу да приуште скупља пића“, „Балканци су толико испред остатка света“, „Ово је прво алкохолно пиће које млади на Балкану пробају“ и све у сличном стилу.
Како се прави?
Иако би многи рекли да су Американци увели нешто иновативно, нису….Наиме у видеу су показали да се бамбус прави тако што се чаша за вино напуни ледом, сипа се вино толико да остане два прста чаше празно. На крају се само дода кола, пише Крстарица.