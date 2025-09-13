КОКТЕЛ КОЈИ ЋЕ ВАС ПРЕПОРОДИТИ Довољан је један гутљај сваког јутра и црева ће радити беспрекорно
Чиста јетра значи здравље, виталност, енергију, леп изглед и добро расположење, пише сајт Крстарица.
Најбоље средство превенције за здраву јетру је њено свакодневно чишц́ење. Зато се препоручује да свако јутро на празан стомак попијте кашику маслиновог уља помешаног са кашиком лимуновог сока. Након тога можете уживати у доручку.
Овај „коктел“ можете да припремате цео живот, јер су оба састојка уобичајена свакодневна храна. После првог месеца осетиц́ете промене. Ваш изглед ц́е се побољшати, тамни кругови испод очију ц́е нестати, тен ц́е постати свежији, а изглед ц́е се подмладити.
Црева ц́е радити као сат, заборавиц́ете на затвор и проблеме са варењем. Осец́ац́ете се здраво са много више енергије.
Маслиново уље, као ни један други производ, помаже у отварању канала јетре и жучне кесе. Жуч је активна у процесу варења и убрзава рад ваших црева. Лимун и брусница имају исти ефекат на варење.