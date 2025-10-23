ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 24. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Стрелцу је потребан одмор, Рак треба да води рачуна како троши
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за петак, 24. октобар 2025. године.
♈ОВАН
Искористите своју огромну енергију за ефикасно обављање пословних задатака. Водите рачуна о финансијама јер није повољан дан за ризична улагања. На приватном плану, очекује вас много несвакидашњих, али пријатних догађаја. Планирајте одлазак у природу.
♉БИК
Данас је неопходно да будете добро организовани и веома стрпљиви да бисте остварили успех који прижељкујете. На емотивном плану, нема неких озбиљнијих преокрета у односу на претходни дан. У миру и тишини проводите остатак дана. Одмор вам је неопходан.
♊БЛИЗАНЦИ
Као и претходних дана, неопходно је да што јасније и једноставније комуницирате са пословним окружењем. Не могу баш сви да прате ваш мисаони ток. Слободним представницима овог знака и даље се све врти око старих симпатија и бивших љубави. Здравље вам је добро.
♋РАК
Постоји могућност да се данас суочите са потенцијално конфликтним ситуацијама, тако да ће то од вас захтевати одређену дистанцу. Финансије се стабилизују, али водите рачуна о расходима. Потпуно сте посвећени продубљивању везе са партнером. Здравље вам је добро.
♌ЛАВ
Крај радне седмице дочекујете у добром расположењу због завршених пословних обавеза, али физички исцрпљени. Остатак дана проводите у друштву драге особе и уживате у пажњи коју вам указује. Планирате краће заједничко путовање да бисте се опустили и одморили.
♍ДЕВИЦА
Сарадња са иностраним партнерима доноси вам позитивне резултате. Крај седмице дочекујете задовољни оним што сте урадили претходних дана. Данас није најповољнији дан за потезање питања старих и недовољно разјашњених недоумица. Одличног сте здравља.
♎︎ ВАГА
Данас за вас не постоје препреке са којима нећете моћи да се изборите и са успехом окончавате радну седмицу. За слободне, отворени сте за нова познанства, под условом да будете сасвим искрени у својим намерама. Одржавајте форму физичким активностима.
♏︎ ШКОРПИЈА
Имајући у виду да је крај радне недеље, ви сте и данас веома ангажовани на професионалном плану. Могућа је и подршка неке утицајне особе. На приватном плану, један сасвим опуштен крај дана што вама савршено одговара. Потрудите се да се здравије храните.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Данашњи дан доноси вам извесне потешкоће, а пре свега организационе природе. Будите без бриге; све ћете решити. Посветите се дубљем разумевању потреба вашег партнера јер на тај начин избегавате озбиљније неслагање. Потребан вам је одмор и више сна.
♑ЈАРАЦ
Пред вама је нешто опуштенији радни дан и планиране обавезе на задовољавајући начин приводите крају. Наставите да будете опрезни са финансијама. На плану љубави, посвећеност заједничким плановим требало би да вам буде најважнија. Здравље је добро.
♒ВОДОЛИЈА
Било би пожељно да данас обратите посебну пажњу на документацију, јер могло би да дође до извесних пропуста. Крај дана проводите у друштву драге особе и прилично сте задовољни начином на који се ствари одвијају на емотивном плану. Изађите и лепо се проведите.
♓РИБЕ
Одговорност коју и иначе имате према професионалним обавезама, данас долази до пуног изражаја. Добро се организујте и све ће бити у реду. Препустите иницијативу партнеру да испланира краће путовање које би ојачало вашу повезаност. Одличног сте здравља.