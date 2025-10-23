Изабрана најомраженија личност 2025. године ОВА ДАМА ЈЕ ПРЕУЗЕЛА ТРОН ОД ПИ ДИДИЈА
На листи најомраженијих познатих личности 2025. године дошло је до велике промене — са првог места свргнут је репер Шон „P. Diddy“ Комбс, а на врх је дошла војвоткиња од Сасекса, Меган Маркл.
Ова листа, коју објављује сајт Ranker, заснива се на јавном мњењу и открива које су звезде својим понашањем највише изазвале негодовање или отуђење публике.
Од скандала до пада популарности
Према подацима рангирања, иза Меган Маркл налазе се Пи Диди, принц Хари, Опра Винфри и Елен Деџенерис. Занимљиво је да се у првих пет позиција налази чак двоје чланова повезаних с британском краљевском породицом, што симболизује и успон и пад пара који већ годинама покушава да редефинише своју улогу изван монархије.
На листи су се, због својих поступака и јавног имиџа, нашли и Кание Вест, Крис Браун, Дејмс Корден и Бил Козби. Од скандалозног понашања и ароганције до правних оптужби — сваки од њих нашао се у центру контроверзи које су промениле начин на који их публика доживљава.
Зашто је Меган Маркл изазвала толико антипатија
Иако је у почетку освајала симпатије јавности као свежи глас у крутим оквирима британске монархије, Меган Маркл се временом претворила у једну од најконтроверзнијих фигура савремене поп културе.
Јавност јој замера честе интервјуе у којима критикује краљевску породицу и настојање да, како многи сматрају, „истовремено буде и жртва и звезда“. Њена борба за „слободу“ све више делује као пажљиво обликован бренд, што је, према ставу дела јавности, довело до губитка аутентичности.
Многи верују да Меган вешто користи медије како би обликовала наратив у своју корист, док се истовремено жали на њихову претерану пажњу — парадокс који је додатно подстакао поделе међу њеним некадашњим обожаваоцима.
Пад музичког могула
С друге стране, Пи Диди се нашао у средишту озбиљних скандала који су уништили његову дугогодишњу репутацију. Након деценија током којих је важио за једног од најмоћнијих људи у хип-хоп индустрији, против њега су покренуте оптужбе за злостављање, трговину људима и насиље.
Сведочења бивших сарадника и партнерки додатно су нарушила његов имиџ, а јавност га је означила као „палог титана музичке индустрије“. Иако негира све оптужбе, интернет заједница и некадашњи фанoви окренули су му леђа.
Поп култура као огледало јавног расположења
Листа најомраженијих познатих личности не служи демонизацији, већ показује како јавност реагује на понашање својих идола. У случају Меган Маркл и Пи Дидија, популарност се претворила у оптужбу — и подсетила да се харизма у данашњем свету лако може претворити у свој супротни пол.