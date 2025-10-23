ВЕЛИКЕ ПАРЕ СТИЖУ ЗА ТРИ ЗНАКА! Игре на срећу доносе богатство, новац је у рукама до овог датума
До 29. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Јарчеви, Рибе и Шкорпије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
До 29. октобра астролошки аспекти наговештавају посебну наклоност среће за три знака.
СТРЕЛАЦ
Срећа се враћа на велика врата! Јупитер, ваш владар, прави снажан аспект са Меркуром и доноси могућност изненадних добитака. Ако вам интуиција каже да одиграте неку комбинацију бројева послушајте је. Посебно су срећни датуми средином недеље.
РАК
Месец вам доноси добру енергију и подршку кроз интуицију. Многи Ракови ће имати предосећај који ће се показати тачним, нарочито у играма које се заснивају на избору бројева. Вреди покушати, чак и мали улог може да донесе лепо изненађење.
ВОДОЛИЈА
Уран, планета изненађења, активира ваше поље финансија. Ово је период када можете неочекивано да добијете новац, било кроз награду, лото или симболичан добитак који може да вам отвори нове могућности. Играјте опуштено, срећа долази када не форсирате.