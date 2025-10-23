overcast clouds
КАКАВ ФИЈАСКО! Специјалци током симулације хапшења упали у погрешну зграду ЛОШ „СЦЕНАРИО” ИСПРЕПАДАО И ЂАКЕ И ПРОФЕСОРЕ

23.10.2025. 12:07 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
полиција
Фото: Canva ilustracija

Вежба чешке полиције у граду Варнсдорф претворила се у прави фијаско, а након што су специјалци упали у погрешну школу, изазвавши панику међу ученицима и професорима.

Како преносе медији, чувари реда су организовали симулацију хапшења нападача у округу Дечин. Према плану, све је требало да се одигра у згради бивше основне школе, али су грешком упали у суседну образовну установу.

Нико није био обавештен

У поменутој гимназији нико није био обавештен о полицијској вежби – ни запослени нити ученици, преноси Новинкy.

„Полицајци су позвонили на врата, а када им је отворио домар, једноставно су улетели унутра. Професори и ученици су били шокирани, нису знали шта се дешава. Полицајци су, с друге стране, мислили да су то статисти и да само добро глуме. Тек после неколико минута схватили су да нешто није у реду, а онда су их командири обавестили да су ушли у погрешну зграду“, објаснио је градоначелник Варнсдорфа Јан Шимек.

Након што су схватили грешку, специјалци су напустили гимназију и прешли у оближњу зграду, где је планирано да се вежба одржи.

Полиција упутила извињење

Заменик градоначелника Јири Сухарда је објаснио да се у истом комплексу налази више образовних установа – гимназија, вртић и зграда бивше основне школе.

„Прва јединица је једноставно помешала објекте. Све се брзо разјаснило, полиција је реаговала коректно и одмах се свима извинила. Није пријатно, али се дешавају и горе ствари“, рекао је Сухарда.

Инцидент је потврдила и чешка полиција, наводећи да се ради о људској грешци.

„Током вежбе, екипа је ушла у зграду која није била део сценарија. Директор полицијске управе Дечин одмах је контактирао руководство школе и упутио извињење због непријатности које је ситуација могла изазвати“, изјавио је портпарол Камил Марек.

