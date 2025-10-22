overcast clouds
НАПАО ГА ИСПРЕД ТУЖИЛАШТВА И УГРИЗАО ЗА УХО Туча прерасла у крвави обрачун, интервенисала и полиција

22.10.2025. 17:29 17:35
НОВИ ПАЗАР: Крвави инцидент догодио се данас око 14 часова испред зграде суда у Новом Пазару, када је мушкарац идентификован као Џ.Т. брутално нападнут по изласку из тужилаштва.

- Нападач је сачекао Џ.Т. на самом улазу и физички насрнуо на њега. Током туче, ситуација је ескалирала када је нападач угризао Џ.Т. за уво и нанео му тешке телесне повреде - потврдјено је за РИНУ.

Повређени је одмах пребачен у Општу болницу у Новом Пазару, где су лекари констатовали тешке повреде. Полиција је брзо реаговала, привела нападача и одредила му меру задржавања до 48 сати.

Мотив напада за сада није познат, а истрага је у току.

нови пазар туча тешке повреде
Вести Хроника
