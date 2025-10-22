broken clouds
БРНАБИЋ У БРИСЕЛУ: ВАЖАН САСТАНАК СА КОПМАНОМ Реформе у владавини права у фокусу разговора

22.10.2025. 19:41 19:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/ nr

Председница Народне Скупштине Ана Брнабић састала се данас у Бриселу са генералним директором Генералног директората Европске комисије за проширење и источно суседство Гертом Јаном Копманом, а после састанка је изјавила да је разгвор са њим био веома важан, поготово након резолуције Европског парламента, како би се показало још једном да је Србија на европском путу.

"Чини ми се да  Европска комисија заиста верује у капацитете и потенцијале Србије да спроводи реформе на том путу", рекла је Брнабић новинарима у Бриселу. 
    

Додала је да је са Копманом разговарала о тренутним реформама и свему што се ради у области владавине права.
   

Разговор са ЕПП био добар,у духу дијалога,о политици СРБ и напретку ка ЕУ

Председница Народне Скупштине Ана Брнабић састала се данас у Бриселу са руководстовом Европске народне партије (EPP), а после састанка изјавила је да је прошао веома добро, у духу дијалога и да је задовољна, додајући да је разговарано о политици Србије и начину напредовања ка ЕУ. 
Она је истакла да се као међународни секретар Српске напредне странке састала са људима из Европске народне странке. 
"То су у принципу ствари које се тичу страначке политике и ЕПП-а и СНС-а, тако да мислим да нису нарочито важне или занимљиве за наше грађане или за ширу јавност, али су били добри. Био је прилично дуг разговор који смо некако претресли све теме које се тичу политике у Србији и начина напредовања ка Европској унији", рекла је Брнабићева новинарима у Бриселу.
Додала је да је врло задовољна како је текао разговор са партнерима из ЕПП и да је био у духу дијалога.  

"Пре свега измене и допуне Закона о јединственом бирачком списку, како би применили све одредбе препорука, односно овај први корак, пошто је то и најкомплекснија и најтежа, рекла бих, препорука. У међувремену, постигли смо некако договор или нашли неко заједничко решење за предлог Закона о јединственом бирачком списку са Цртом и са Цесидом, као две најрелевантније невладине организације које се баве овим питањима", рекла је Брнабићева.
    

Навела је да је информисала Копмана да је као председница Народне скупштине за петак у подне заказала састанак, односно позвала све посланичке групе у парламенту да дођу на разговор о изменама и допунама тог закона.
    

Додала је да се нада да ће бити постигнут договор и да ће се ићи у процедуру усвајања. 
    

Друга важна тема, како је навела Брнабић, био је избор новог Савета РЕМ-а.
    

"Још једна важна реформа на којој радимо преко годину дана, мислим да се и то полако приводи крају. Тако да се надам да ћемо ми у наредне две или три недеље имати  доста добре вести у смислу реформи у области владавине права", рекла је председница Скупштине Србије. 

Ана Брнабић брисел владавина права
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
