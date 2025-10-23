„Прошли смо све олује заједно” ВИКТОРИЈА БЕКАМ ПРОГОВОРИЛА О АФЕРИ СВОГ СУПРУГА
Ребека Лос, која сада живи у Норвешкој и има двоје деце, оптужила је Бекама да је себе приказао као жртву и да није преузео одговорност.
Викторија Бекам проговорила је о наводној афери свог супруга Дејвида Бекама с Ребеком Лос у отвореном интервјуу за подкаст „Call Her Daddy”, који води Алекс Купер, пише Birmingham Live.
На питање о спекулацијама које су годинама пратиле њен брак, Викторија је без оклевања рекла да су их управо изазови додатно повезали.
„Знаш... толико тога смо прошли, а недавно смо прославили 26. годишњицу брака. Упркос свему, увек смо били једно уз друго и преживели све олује”, истакла је.
Документарна серија „Beckham”, објављена на Нетфликсу у октобру 2023., дотакла се гласина о Дејвидовој афери из 2004. године с бившом асистенткињом, но никада није директно признао кривицу. Иако су изостали термини попут „афера” и „Лос”, Дејвид је говорио о „ужасном периоду” и осећају да се сваки дан осећао болесно.
„Да, приче су биле грозне, али истините су... Мислим да је једна ствар чувати приватност, а сасвим друга ствар обмањивати јавност”, испричала је.
Редитељ документарца Фишер Стивенс рекао је како сматра да је Дејвид заправо био искрен у серији, упркос критикама да се избегавала диркетна конфронтација с темом афере.
Признао је, међутим, да је било тема коју Дејвид није желео да отвори.
„Постоје делови које сам морао да исечем јер Дејвид једноставно није хтео о томе да говори”, рекао је.
Упркос свему, Викторија и Дејвид данас су заједно, а документарац показује њихову борбу, бол и снагу брака кроз медијске олује које су их годинама пратиле.