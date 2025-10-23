overcast clouds
23°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Прошли смо све олује заједно” ВИКТОРИЈА БЕКАМ ПРОГОВОРИЛА О АФЕРИ СВОГ СУПРУГА

23.10.2025. 13:24 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
најзена,.ало.рс
Коментари (0)
viktorija
Фото: Танјуг/ Netflix via AP

Ребека Лос, која сада живи у Норвешкој и има двоје деце, оптужила је Бекама да је себе приказао као жртву и да није преузео одговорност.

Викторија Бекам проговорила је о наводној афери свог супруга Дејвида Бекама с Ребеком Лос у отвореном интервјуу за подкаст „Call Her Daddy”, који води Алекс Купер, пише Birmingham Live.

На питање о спекулацијама које су годинама пратиле њен брак, Викторија је без оклевања рекла да су их управо изазови додатно повезали.

„Знаш... толико тога смо прошли, а недавно смо прославили 26. годишњицу брака. Упркос свему, увек смо били једно уз друго и преживели све олује”, истакла је.

Документарна серија „Beckham”, објављена на Нетфликсу у октобру 2023., дотакла се гласина о Дејвидовој афери из 2004. године с бившом асистенткињом, но никада није директно признао кривицу. Иако су изостали термини попут „афера” и „Лос”, Дејвид је говорио о „ужасном периоду” и осећају да се сваки дан осећао болесно.

 

Ребека Лос, која сада живи у Норвешкој и има двоје деце, оптужила је Бекама да је себе приказао као жртву и да није преузео одговорност.

„Да, приче су биле грозне, али истините су... Мислим да је једна ствар чувати приватност, а сасвим друга ствар обмањивати јавност”, испричала је.

 

 

Редитељ документарца Фишер Стивенс рекао је како сматра да је Дејвид заправо био искрен у серији, упркос критикама да се избегавала диркетна конфронтација с темом афере.

Признао је, међутим, да је било тема коју Дејвид није желео да отвори.

„Постоје делови које сам морао да исечем јер Дејвид једноставно није хтео о томе да говори”, рекао је.

Упркос свему, Викторија и Дејвид данас су заједно, а документарац показује њихову борбу, бол и снагу брака кроз медијске олује које су их годинама пратиле.

викторија бекам дејвид бекам афера
Извор:
најзена,.ало.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МА, СВАКА ТАШТА БИ ГА ХТЕЛА ЗА ЗЕТА Ем леп, ем успешан, ем прави џем ПОГЛЕДАЈТЕ БЕКАМА У КУЋНОМ ИЗДАЊУ!
бекам

МА, СВАКА ТАШТА БИ ГА ХТЕЛА ЗА ЗЕТА Ем леп, ем успешан, ем прави џем ПОГЛЕДАЈТЕ БЕКАМА У КУЋНОМ ИЗДАЊУ!

11.09.2025. 18:06 18:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ СТРАСТИ, ЉУБАВИ И ОПРОШТЕНИХ ПРЕВАРА! Погледајте како је Дејвид Бекам супрузи на Дан заљубљених ПОСВЕТИО најемотивније речи и поново разнежио цео свет (ФОТО)
викторија

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ СТРАСТИ, ЉУБАВИ И ОПРОШТЕНИХ ПРЕВАРА! Погледајте како је Дејвид Бекам супрузи на Дан заљубљених ПОСВЕТИО најемотивније речи и поново разнежио цео свет (ФОТО)

15.02.2025. 15:23 15:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЗНАТЕ ДАМЕ МИРИШУ КАО БОГИЊЕ Ријану сви питају који парфем користи, Ева Лонгорија користи мирис који је лансирала њена пријатељица Викторија Бекам
Ријана

ПОЗНАТЕ ДАМЕ МИРИШУ КАО БОГИЊЕ Ријану сви питају који парфем користи, Ева Лонгорија користи мирис који је лансирала њена пријатељица Викторија Бекам

21.11.2024. 12:55 13:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај