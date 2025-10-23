СОЧАН КОЛАЧ КОЈИ СЕ ТОПИ У УСТИМА! Јабуке, ораси и чоколада у рецепту који се спрема за 20 минута
Ако желите колач који ће испунити кућу мирисом јабука и чоколаде, а при том се спрема брзо и без муке, овај рецепт је права посластица за вас.
Старински рецепт за најлакши и најсочнији колач ће вас одушевити, пре свега јер се спрема лако
Састојци:
о 3 јаја
о 3 веће јабуке
о 100гр шећера
о кесица ванилин шећера
о 100мл уља
о 100мл јогурта
о 200гр гриза
о 15гр какаа
о пола кесице прашка за пециво
о 150гр млевених ораха
о цимета по зељи
Глазура:
• 200гр чоколада
• 6 кашика уља
Припрема:
1. Умутити беланце, потом додати жуманце.
2. Додати шећер, рендане јабуке, ваил шећер, уље, јогуирт, гриз, какао, прашак за пециво, цимет и орахе.
3. Све измешати и излити у плех и испећи.
4. Прелити са чоколадом растопљеном са пар кашика уља.