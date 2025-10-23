overcast clouds
СОЧАН КОЛАЧ КОЈИ СЕ ТОПИ У УСТИМА! Јабуке, ораси и чоколада у рецепту који се спрема за 20 минута

23.10.2025. 17:47 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
da
Фото: youtube prinstcrin/ Deda Miletova Kuhinja

Ако желите колач који ће испунити кућу мирисом јабука и чоколаде, а при том се спрема брзо и без муке, овај рецепт је права посластица за вас.

Старински рецепт за најлакши и најсочнији колач ће вас одушевити, пре свега јер се спрема лако

Састојци:

о          3 јаја

о          3 веће јабуке

о          100гр шећера

о          кесица ванилин шећера

о          100мл уља

о          100мл јогурта

о          200гр гриза

о          15гр какаа

о          пола кесице прашка за пециво

о          150гр млевених ораха

о          цимета по зељи

Глазура:

           200гр чоколада

           6 кашика уља

da
Фото: youtube prinstcrin/ Deda Miletova Kuhinja

Припрема:

1.         Умутити беланце, потом додати жуманце. 

2.         Додати шећер, рендане јабуке, ваил шећер, уље, јогуирт, гриз, какао, прашак за пециво, цимет и орахе. 

3.         Све измешати и излити у плех и испећи.

4.         Прелити са чоколадом растопљеном са пар кашика уља.

 

колач колач са јабукама рецепт рецепт за колач
