МА, СВАКА ТАШТА БИ ГА ХТЕЛА ЗА ЗЕТА Ем леп, ем успешан, ем прави џем ПОГЛЕДАЈТЕ БЕКАМА У КУЋНОМ ИЗДАЊУ!

Фото: Printscreen Youtube/ Jimmy Kimmel Live

Дејвид Бекам показао како кува џем од шљива које сам гаји.

Некада светски познат по фудбалу, данас се Дејвид Бекам посветио вртларству и, изненађујуће – прављењу џема! Иначе, Бекам сваког јутра обилази кокошке, пази пчеле и ради у повртњаку своје куће у Котсволдсу и изгледа да му та рутина савршено прија.

Када су шљиве сазреле, Дејвид је одлучио да направи џем. Прву туру је кувао са обичним шећером, а за другу – здравију верзију – користио је фруктозу. 

 

 

Супруга Викторија га је снималаа он је смешно означио теглице као Beckjam (Бекџем). Интернет је експлодирао од реакција одушевљених жена.

 

 

Очигледно, Бекам је у овој фази живота пронашао своју истинску страст: уживање у једноставним задовољствима, попут рада у башти и воћњаку, гајењу кокошака и кувању, па и прављењу зимнице, попут џема од шљива.

И док Викторија пажљиво све документује на Инстаграму, Дејвид ужива у новој, опуштенијој улози – домаћина. На снимку можете да видите на који начин је Дејвид бекам направио свој џем од шљива.

