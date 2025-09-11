МА, СВАКА ТАШТА БИ ГА ХТЕЛА ЗА ЗЕТА Ем леп, ем успешан, ем прави џем ПОГЛЕДАЈТЕ БЕКАМА У КУЋНОМ ИЗДАЊУ!
Дејвид Бекам показао како кува џем од шљива које сам гаји.
Некада светски познат по фудбалу, данас се Дејвид Бекам посветио вртларству и, изненађујуће – прављењу џема! Иначе, Бекам сваког јутра обилази кокошке, пази пчеле и ради у повртњаку своје куће у Котсволдсу и изгледа да му та рутина савршено прија.
Када су шљиве сазреле, Дејвид је одлучио да направи џем. Прву туру је кувао са обичним шећером, а за другу – здравију верзију – користио је фруктозу.
Супруга Викторија га је снимала, а он је смешно означио теглице као „Beckjam” (Бекџем). Интернет је експлодирао од реакција одушевљених жена.
Очигледно, Бекам је у овој фази живота пронашао своју истинску страст: уживање у једноставним задовољствима, попут рада у башти и воћњаку, гајењу кокошака и кувању, па и прављењу зимнице, попут џема од шљива.
И док Викторија пажљиво све документује на Инстаграму, Дејвид ужива у новој, опуштенијој улози – домаћина. На снимку можете да видите на који начин је Дејвид бекам направио свој џем од шљива.