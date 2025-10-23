overcast clouds
ЈЕДАН ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ ШАХИСТА СВЕТА СЕ УБИО? Појавили се језиви детаљи који бацају ново светло на трагедију

Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс, О
Амерички велемајстор Данијел Народицки изненада је преминуо у 30. години живота, што је потресло шаховски свет, а најновије информације указују да је реч о самоубиству.

Наиме, смрт америчког шаховског велемајстора Данијела Народицког истражује се као могуће самоубиство или предозирање дрогом, а истрага је и даље отворена, наводи се у полицијском извештају.

Полицајци су позвани у дом 29-годишњег Народицког у јужном предграђу Шарлота у недељу у 19:11 часова, према извештају Полицијске управе Шарлот-Мекленбург до којег је дошао „ Пост“.

- По доласку, затечено је беживотно лице које је касније проглашено мртвим од стране хитне помоћи - наводи се у извештају, уз напомену да одељење за убиства истражује овај изненадни смртни случај.

Народицки је у последњем снимку пре смрти деловао дезоријентисано, неразговетно и поспано, што је изазвало забринутост његових пратилаца.

Шаховски феномен, који је својевремено био рангиран као први на свету међу дечацима до 12 година, пронађен је без свести на каучу у свом дому. Пронашао га је оснивач његовог шаховског клуба, саопштио је портпарол клуба за НБЦ Њуз.

Према полицијском извештају, истрага је и даље у току, али се за сада води као изненадна или природна смрт.

  Да подсетимо, рођен у Калифорнији, Народицки је потицао из породице која се у Сједињене Америчке Државе доселила из Совјетског Савеза.

Вест о његовој смрти потврдио је Шаховски центар Шарлот, уз званично саопштење породице:

- Са великом тугом делимо вест о изненадној смрти Данијела Народицког.

Данијел је био талентовани шахиста, коментатор и едукатор, као и драгоцен члан шаховске заједнице, којег су волели и поштовали љубитељи и играчи шаха широм света. Био је и вољени син и брат, као и одан пријатељ многима.

 

(Телеграф.рс)

