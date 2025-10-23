ОВАЈ ГРАД ВАМ ПЛАЋА 20.000 ЕВРА ДА СЕ ДОСЕЛИТЕ И ДАЈЕ ВАМ 6.000 ЕВРА ГОДИШЊЕ Место у Италији рај за живот и благостање
Некада живахни градић Радицондоли у Тоскани, питорескно место налик на разгледницу, данас има мање од 1.000 становника, док је пре неколико деценија број становника износио око 3.000. Од 450 кућа колико их припада локалној заједници, многе зјапе празне, а локална власт је одлучила да предузме неуобичајену меру – нуди до 20.000 евра свима који су спремни да купе и настане у једној од њих.
Поред тога, нови становници добијају и додатних 6.000 евра годишње за грејање и превоз, што је део плана локалне управе да привуче породице, предузетнике и људе жељне живота у мирном, али живописном тосканском окружењу.
Радицондоли је смештен у срцу Тоскане, на брежуљцима између Сијене и Ливорна, и познат је по својој аутентичној средњовековној архитектури, уским калдрмисаним улицама и традиционалној гастрономији. Град и околина нуде прелепе пејзаже, винограде и маслињаке, а у последњих неколико година постао је и популарно место за уметнике и оне који траже миран живот далеко од градске гужве.
Локална управа верује да оваквим подстицајима може да заустави депопулацију, која је у Тоскани све већи проблем – многи млади одлазе у веће градове у потрази за послом и образовањем. Слични програми у Италији већ су привукли стране породице и дигиталне номаде који су желели да започну нови живот у аутентичном италијанском окружењу.
За оне који желе да живе у месту где историја сусреће природу, а мир и сигурност су свакодневица, Радицондоли сада представља јединствену прилику.
Извор: Телеграф