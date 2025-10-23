БРИЖИТ БАРДО РЕАГОВАЛА НАКОН ХАОСА НА МРЕЖАМА: „Не знам који идиот је измислио моју смрт“
Лажна вест да је преминула Брижит Бардо шокирала је бројне њене обожаватеље.
Поводом тога, француска глумица била је присиљена да се јави да би потврдила да су произашле информације лажне.
Иначе, ту вест је објавио популарни инфлуенсер Aquababe, правог имена Анис Зитуни, специјализован за вести о славним особама у Француској.
– Према мојим ексклузивним информацијама, Брижит Бардо је данас умрла – написао је на Aquababe на својим друштвеним мрежама.
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur
— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
У својим објавама, 27-годишњи инфлуенсер чак је тврдио да је „наручен њен сандук у Saint-Paul-de-Jarratu”.
– Икона је преминула, остављајући за собом незаборавно наслеђе и вечни отисак у срцима Француза – наставио је Анис.
Но, неколико сати касније Брижит је све демантовала на свом X профилу.
– Не знам ко је идиот који је вечерас започео с овим лажним вестима о мом нестанку, али знајте да сам добро и да немам намеру одустати – написала је с дозом ироније и закључила поруком: „Паметноме доста”.
Лажне вести почеле су кружити убрзо након што је Брижит пуштена из болнице, где је раније овог месеца била подвргнута мањем хируршком захвату због непознатог здравственог стања.
Целу ситуацију за Daily Mail прокоментарисао је и њен менаџер.
– Госпођа Бардо се вратила кући и сада се одмара. Добро је. Филмска икона тренутно се опоравља у свом дугогодишњем дому у Сен Тропеу, након што је провела три недеље у приватној болници у Толуну – нагласио је менаџер.
Француски медији претходно су извештавали да је Бардо хоспитализована због озбиљне болести, што је изазвало нову забринутост за њено здравље.
Подсетимо, у јулу 2023. доживела је здравствени инцидент током топлотног таласа у Сен Тропеу, када је имала проблема с дисањем, а приликом чега се огласио и глумичин супруг Бернард д’Ормал.
– Било је око 9 сати ујутро када је Брижит имала проблема с дисањем – открио је Бернард тада.
Брижит су тада лекари дали кисеоник те су је неко време посматрали, пре него што су напустили глумичин дом.
–- Као и сви људи њених година, више не подноси врућину – додао је Бернард тада.
Бардо се тренутно налази код куће и у свом препознатљивом пркосном духу, поручила је да нема намеру да тако лако одустане. Иначе, свој пробој на филмској сцени Бардо је остварила 1952 године у филму „Девојка у бикинију”, чиме је постала једна од најпознатијих француских послератних филмских звезда.
Њен слободоумни и сензуални имиџ обележио је нови талас француске кинематографије, а иако није снимила ниједан филм од 1973, њена оставштина остаје неупитна.
Упркос контроверзама које су пратиле њене изјаве током година, Бардо остаје једна од најлегендарнијих глумачких икона свих времена.