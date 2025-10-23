(ФОТО) ПУШКИЦЕ КАКВЕ НИСТЕ ВИДЕЛИ Професорка показала ремек-дело студента преписивача!
Професорка права из Шпаније Јоланда де Лучи на Твитеру је објавила фотографију „пушкица“ које је пре неколико година запленила једном свом студенту.
Маштовити преписивач је градиво казненог права уређивао и урезивао на 11 хемијских оловки.
„Поспремајући своју канцеларију, нашла сам сувенир са факултета који сам једном студенту запленила пре неколико година. Казнено право на хемијским оловкама. Каква уметност!“ – написала је Јоланда у објави коју је лајковало више од 290.000 људи.
„Запањујуће је како, када су урезана механичким средствима, слова имају тенденцију да репродукују римску рустику“, написала је једна твитерашица, смејући се непознатом уметнику.
„Добро познајем аутора тог дивног дела“, открио је један корисник Твитера и појаснио како су пушкice направљене:
„Техника коју је уметник користио, како ми сам каже, била је да је графитну оловку заменио иглом, што му је омогућило изузетно прецизно писање.“
Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF
— Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022
Једна особа се у коментарима присетила да је на исти начин израђивала пушкice још осамдесетих година:
„Урадио сам то 1987. са жутом ‘Бик’ оловком. Нисам је користио јер сам се толико концентрисао да га напишем – да сам на крају научио градиво.“