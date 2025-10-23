overcast clouds
(ФОТО) ПУШКИЦЕ КАКВЕ НИСТЕ ВИДЕЛИ Професорка показала ремек-дело студента преписивача!

23.10.2025. 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Н портал Новости
испит
Фото: pexels/Ilustracija

Професорка права из Шпаније Јоланда де Лучи на Твитеру је објавила фотографију „пушкица“ које је пре неколико година запленила једном свом студенту.

Маштовити преписивач је градиво казненог права уређивао и урезивао на 11 хемијских оловки.

„Поспремајући своју канцеларију, нашла сам сувенир са факултета који сам једном студенту запленила пре неколико година. Казнено право на хемијским оловкама. Каква уметност!“ – написала је Јоланда у објави коју је лајковало више од 290.000 људи.

„Запањујуће је како, када су урезана механичким средствима, слова имају тенденцију да репродукују римску рустику“, написала је једна твитерашица, смејући се непознатом уметнику.

„Добро познајем аутора тог дивног дела“, открио је један корисник Твитера и појаснио како су пушкice направљене:
„Техника коју је уметник користио, како ми сам каже, била је да је графитну оловку заменио иглом, што му је омогућило изузетно прецизно писање.“

Једна особа се у коментарима присетила да је на исти начин израђивала пушкice још осамдесетих година:
„Урадио сам то 1987. са жутом ‘Бик’ оловком. Нисам је користио јер сам се толико концентрисао да га напишем – да сам на крају научио градиво.“

Нпортал Новости

професорица преписивање студент
Извор:
Н портал Новости
Пише:
Дневник
