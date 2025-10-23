АЛЕКСЕЈ ПОКУШЕВСКИ ПРЕД ЕВРОЛИГУ: Морамо да будемо спремни за специфичну утакмицу против Париза
Кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски изјавио је у Београду да "црно-бели" морају да буду спремни за меч са Паризом у шестом колу Евролиге.
Кошаркаши Партизана дочекаће сутра од 20.30 часова у Београдској арени екипу Париза у шестом колу Евролиге.
"Играли смо са њима и прошле сезоне, имају препознатљив стил. Брзо играју, желе да решавају нападе у почетним секундама, док у одбрани често удвајају. Морамо да будемо спремни за специфичну утакмицу која нас чека", рекао је Покушевски на конференцији за медије.
Партизан ће на овој утакмици играти без Шејка Милтона и Карлика Џонса, док је Мика Муринен неизвестан за дуел са Паризом.
"Недостајаће нам, али сви који који су на располагању ће дати све од себе. Спремни смо за следећу утакмицу", истакао је Покушевски.
Кошаркаши Партизана и Париза су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили по три победе и два пораза.
"Имамо најбољи посао на свету, играмо кошарку. Долазимо сваки дан насмејани овде, без обзира на ситуацију, без обзира колико је тешко. Момци које имамо, верујемо у њих, верујемо у себе, као и тренер што верује. Спремни смо", рекао је кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон.
Он је навео да је спреман за наредни меч у Евролиги.
"Волим кошарку, може да каже да сам ово чекао. Идемо да играмо кошарку, играмо заједно и дамо све од себе. Осећам се боље, комфорније, лепо је играти са истим тимом другу годину заредом. Али сад не размишљам о томе, фокус је на сутрашњем дану", нагласио је Вашингтон.