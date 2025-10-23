ДЕЧАК (15) СЕ ПРЕДОЗИРАО ЛЕКОМ Завршио на реанимацији! ЛЕКАРИ УПОЗОРАВАЈУ Чак и витамини могу бити кобни
Након случаја дечака који се предозирао леком и једва преживео, лекари су упозорили да чак и вишак витамина може да буде опасан по здравље.
Једна породица у Липецку (Русија) доживела је ситуацију у којој ниједан родитељ никада не жели да се нађе – пронашли су свог петнаестогодишњег сина без свести. Дечак је претходне вечери легао у кревет, а ујутру нису могли да га пробуде јер није реаговао. Хитна помоћ је брзо стигла и утврдила да је дечаково стање критично, те да захтева хитну реанимацију.
Према регионалном Министарству здравља, екипе хитне помоћи извршиле су реанимацију код куће након што је тинејџер доживео срчани застој. Одведен је у регионалну дечју болницу у критичном стању, где су се лекари неколико дана борили за његов живот.
Узрок овог тешког стања било је предозирање леком. Захваљујући напорима медицинског особља, дечаков живот је спасен и он више није животно угрожен.
Ана Маркова, шефица Одељења за здравство Липецке области, известила је да је младић отпуштен након седам дана интензивне неге. Тренутно нема непосредне претње по његов живот или здравље.
Није једини случај
Међутим, овај случај је болан подсетник да предозирање лековима није неуобичајено, те да је потребан строг надзор над узимањем лекова, посебно у адолесценцији.
Лекари упозоравају да сви лекови, укључујући и витамине, могу да буду опасни уколико се унесу у прекомерним дозама.
Прекомерна употреба витаминских суплемената, посебно уз дуготрајну употребу и значајно прекорачење препоручених доза, може довести до хроничне хипервитаминозе. Акутно тровање је такође могуће, чак и након једнократног уноса изузетно високих доза.
Посебну опасност представљају витамини растворљиви у мастима (A, D, E, K); за разлику од витамина растворљивих у води, они се акумулирају у организму. Вишак витамина D, на пример, може изазвати мучнину, повраћање, општу слабост, повећано знојење, тремор, нападе, грозницу и срчане проблеме. Предозирање витамином A, с друге стране, може довести до оштећења вида, осипа на кожи, главобоље и проблема са јетром. У најтежим случајевима хипервитаминозе, постоји чак и ризик од смрти.
Међутим, практично је немогуће унети вишак витамина из природних извора хране, док би суплементе требало узимати искључиво према саветима и уз одобрење лекара.