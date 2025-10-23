ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ПАРИЗ: Свесни смо ситуације у којој се налазимо, активни смо на тржишту
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је у Београду да су сви у клубу свесни ситуације у којој се његов тим налази и додао је београдски клуб активан на тржишту.
Кошаркаши Партизана дочекаће сутра од 20.30 часова у Београдској арени екипу Париза у шестом колу Евролиге.
Обрадовић на овој утакмици нећи моћи да рачуна на Шејка Милтона и Карлика Џонса.
"Ми смо свесни ситуације у којој се налазимо, знамо да нам недостају та два играча. Чак смо имали и проблем, Мика Муринен је добио ударац и последња два тренинга није одрадио. Без обзира на то, радили смо на начин који је једини могућ, да припремимо утакмицу и дамо највише што можемо", рекао је Обрадовић у обраћању новинарима.
Кошаркаши Партизана и Париза су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили по три победе и два пораза.
"Играћемо против тима који игра слично као и прошле године, без обзира што су променили ростер и тренера. Веома је сличан начин, у смислу да играју страшно агресивно, пресинг по целом терену и удвајају. Што се тиче напада, два главна плејмејкера су они који су најбитнији у тиму, после тога сви иду на офанзиван скок. Не један, два, него четири играча и после освојене лопте одмах иде шут за три поена. По бројју тих шутева су први у Евролиги, а имају чак 85 поседа по утакмици које им доноси офанзиван скок. То је план, а колико ћемо га остварити, остаје да се видимо", истакао је Обрадовић.
"Ситуација је иста као што је и била. Што се тиче високог играча, и даље смо заинтересовани. Ово што се десило са Карликом, а пре тога са Милтоном, довело нас је до тога да тражимо и на тој позицији играча", додао је тренер Партизана.
Он је поновио да Милтон неће играти против Париза.
"Милтон изгледа све боље. Сигурно неће играти сутра. Видећемо како ће се осећати после недеље и на основу тога ћемо донети одлуку за даље утакмице", навео је Обрадовић.
Тренер Партизана је демантовао да постоји могућност да "црно-бели" врате Ифеа Лундберга.
"Ја ту опцију никада нисам уопште ни разматрао. Не верујем ни нико у клубу. Донета је одлука још летос, али да се не враћам на то", истакао је тренер Партизана.
Обрадовић је навео да не жели да прича о појачањима, која су ангажовали други клубови.
"Не занима ме ко је шта радио. Причам само о Партизану, дао сам вам конкретан одговор. На тржишту смо и ако нађемо нешто конкретно што мислимо да је интересантно за нас, пробаћемо да доведемо", нагласио је Обрадовић.
Он је рекао да је Муринен неизвестан за сутрашњи меч.
"Радио је искључиво 5 на 0. Има бол у прсту, бандажиран је, видећемо како ће се осећати сутра ујутру. Са њим бисмо имали 12 играча, укључујући и малог Миљеновића. Али видећемо", закључио је Обрадовић.