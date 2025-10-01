light rain
СКОРО 100 ЕВРА 25 НОВОГОДИШЊИХ ЛАМПИОНА ИЗ СТАРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Нико више неће пластику, људи плаћају мала богаства за старудије! Преокрените таван и старе шифоњере, а ево колико траже за ВРХОВЕ ЗА ЈЕЛКЕ

01.10.2025. 13:36 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
јелка
Фото: unsplash.com

Нова година не може да прође без шљаштећих украса на јелци и кућне декорације

Иако је сувише рано да говоримо о прослави и кићењу куће, Фејсбук групе и мали огласи пуни су продаје лампиона и других украса пред почетак празничне сезоне.

Последњих година у продавницама је све мање богатих, стаклених, ручно осликаних лампиона, а све више пластичних, па људи све више траже старинске украсе по интернету. 

нова година
Фото: unsplash.com

Тако се на Фејсбук групи Starudije.com може наћи оглас за продају 25 стаклених украса за јелку из времена Југославије, у својој фабричкој кутији. 

Понуда је 9.900 динара! Вреди ли дати новац за такве носталгичне ствари које многе могу да врате у детињство или ипак пресуђује квалитет, говори и број позитивних коментара испод фотографија. 

Други оглас нуди 10 украса из истог периода за 3.000 динара, а трећи је стаклени врх за јелку, никада искоришћен, за 3.950 динара.

јелка
Фото: unsplash.com

Некога ће ови огласи инспирисати да завире у старе шифоњере или кутије својих бака и дека, па искористити прилику да се реши вишка!

Симболичко значење лампиона за јелку дубоко је укорењено у култури и традицији обележавања Божића и Нове године. Иако данас углавном имају декоративну функцију, лампиони носе и богато симболичко значење- наду, светлост, жеље и молитве. 

јелка
Фото: unsplash.com
нова година јелка лампиони  цена огласи
Магазин Занимљивости
