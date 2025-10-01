СКОРО 100 ЕВРА 25 НОВОГОДИШЊИХ ЛАМПИОНА ИЗ СТАРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Нико више неће пластику, људи плаћају мала богаства за старудије! Преокрените таван и старе шифоњере, а ево колико траже за ВРХОВЕ ЗА ЈЕЛКЕ
Нова година не може да прође без шљаштећих украса на јелци и кућне декорације
Иако је сувише рано да говоримо о прослави и кићењу куће, Фејсбук групе и мали огласи пуни су продаје лампиона и других украса пред почетак празничне сезоне.
Последњих година у продавницама је све мање богатих, стаклених, ручно осликаних лампиона, а све више пластичних, па људи све више траже старинске украсе по интернету.
Тако се на Фејсбук групи Starudije.com може наћи оглас за продају 25 стаклених украса за јелку из времена Југославије, у својој фабричкој кутији.
Понуда је 9.900 динара! Вреди ли дати новац за такве носталгичне ствари које многе могу да врате у детињство или ипак пресуђује квалитет, говори и број позитивних коментара испод фотографија.
Други оглас нуди 10 украса из истог периода за 3.000 динара, а трећи је стаклени врх за јелку, никада искоришћен, за 3.950 динара.
Некога ће ови огласи инспирисати да завире у старе шифоњере или кутије својих бака и дека, па искористити прилику да се реши вишка!
Симболичко значење лампиона за јелку дубоко је укорењено у култури и традицији обележавања Божића и Нове године. Иако данас углавном имају декоративну функцију, лампиони носе и богато симболичко значење- наду, светлост, жеље и молитве.