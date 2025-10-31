clear sky
18°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИПРЕМИТЕ САВРШЕНЕ КРОФНЕ КОД КУЋЕ Старински рецепт са ванилом и лимуновом корицом који увек успева ТОПЕ СЕ У УСТИМА

31.10.2025. 17:44 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Домаће крофне буде најлепше успомене из детињства, споља златно хрскаве, а изнутра нежне и прозрачне, крофне су посластица којој је тешко одолети, а савршене су уз кафу или шољу млека

Ове меке, ваздушасте крофне спајају класичан укус детињства са неодољивом аромом ваниле и лимунове корице. Идеалне су за доручак, вечеру, ужину или десерт, а могу се посути шећером у праху или пунити џемом, кремом или ванилом по жељи. Њихова припрема захтева мало времена и стрпљења, али резултат су крофне које се једноставно – топе у устима.

Основне информације

Тежина: Средње захтевно

Време припреме: 2 сата (укључујући нарастање теста)

Време пржења: 20–25 минута

Порције: 20–25 крофни

Састојци

За тесто:

о          800 г брашна

о          2 јаја

о          1 жуманце

о          400 мл млаког млека

о          50 г свежег квасца

о          1 кашика шећера

о          1 кашичица соли

о          50 мл уља

о          Кора једног лимуна (по жељи)

da
Фото: freepik, ilustracija

За пржење:

о          Уље (по потреби, за дубоко пржење)

о          За посипање или пуњење:

о          Шећер у праху

о          Џем, крем или ванила фил (по жељи)

Припрема:

1. Припрема квасца

У млако млеко додајте измрвљен квасац и шећер. Промешајте и оставите да квасац надође 10–15 минута, док се не запени.

2. Мешење теста

У већу посуду сипајте брашно и со, па у средини направите удубљење.

Додајте надошли квасац, јаја, жуманце, уље и лимунову корицу (ако користите).

Замесите мекано, еластично тесто које се благо лепи за руке, али се одваја од посуде.

Покријте посуду крпом и оставите тесто да нарасте на топлом месту око 1 сат.

3. Формирање крофни

Када тесто нарасте, премијесите га и развуците оклагијом на побрашњеној површини на дебљину од око 1–2 цм.

Модлом или чашом вадите кругове.

Остатак теста поново замесите и наставите док не потрошите све.

Поређајте изрезане крофне на побрашњеној површини, покријте крпом и оставите да одстоје још 20–30 минута да нарасту.

4. Пржење

У дубљој шерпи или тигању загрејте већу количину уља на средњу температуру.

Температура не сме бити превисока – крофне треба да се прже равномерно и полако да би остале мекане и шупљикаве изнутра.

Стављајте крофне тако да страна која је била горе сада иде доле. Поклопите шерпу на кратко, па отклопите и наставите да пржите док не порумене са обе стране.

Вадите их шупљикавом кашиком и ређајте на папирни убрус да упију вишак уља.

da
Фото: freepik, ilustracija

5. Послужење

Када се мало прохладе, поспите их шећером у праху или их напуните по жељи џемом, чоколадним или ванила кремом.

Послужите док су још топле – меке, мирисне и неодољиве!

Савети

о          Тесто треба да буде мекано и глатко – то је кључ за лагане крофне.

о          Ако немате свеж квасац, користите 2 кесице сувог (око 14 г).

о          Крофне пржите по неколико комада истовремено да уље не изгуби температуру.

о          За пуњење користите шприц са танким наставком.

о          Одличне су и следећег дана ако их кратко подгрејете у рерни или микроталасној.

 

крофна крофне рецепт
Извор:
stil.kurir/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај