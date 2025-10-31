ПРИПРЕМИТЕ САВРШЕНЕ КРОФНЕ КОД КУЋЕ Старински рецепт са ванилом и лимуновом корицом који увек успева ТОПЕ СЕ У УСТИМА
Домаће крофне буде најлепше успомене из детињства, споља златно хрскаве, а изнутра нежне и прозрачне, крофне су посластица којој је тешко одолети, а савршене су уз кафу или шољу млека
Ове меке, ваздушасте крофне спајају класичан укус детињства са неодољивом аромом ваниле и лимунове корице. Идеалне су за доручак, вечеру, ужину или десерт, а могу се посути шећером у праху или пунити џемом, кремом или ванилом по жељи. Њихова припрема захтева мало времена и стрпљења, али резултат су крофне које се једноставно – топе у устима.
Основне информације
Тежина: Средње захтевно
Време припреме: 2 сата (укључујући нарастање теста)
Време пржења: 20–25 минута
Порције: 20–25 крофни
Састојци
За тесто:
о 800 г брашна
о 2 јаја
о 1 жуманце
о 400 мл млаког млека
о 50 г свежег квасца
о 1 кашика шећера
о 1 кашичица соли
о 50 мл уља
о Кора једног лимуна (по жељи)
За пржење:
о Уље (по потреби, за дубоко пржење)
о За посипање или пуњење:
о Шећер у праху
о Џем, крем или ванила фил (по жељи)
Припрема:
1. Припрема квасца
У млако млеко додајте измрвљен квасац и шећер. Промешајте и оставите да квасац надође 10–15 минута, док се не запени.
2. Мешење теста
У већу посуду сипајте брашно и со, па у средини направите удубљење.
Додајте надошли квасац, јаја, жуманце, уље и лимунову корицу (ако користите).
Замесите мекано, еластично тесто које се благо лепи за руке, али се одваја од посуде.
Покријте посуду крпом и оставите тесто да нарасте на топлом месту око 1 сат.
3. Формирање крофни
Када тесто нарасте, премијесите га и развуците оклагијом на побрашњеној површини на дебљину од око 1–2 цм.
Модлом или чашом вадите кругове.
Остатак теста поново замесите и наставите док не потрошите све.
Поређајте изрезане крофне на побрашњеној површини, покријте крпом и оставите да одстоје још 20–30 минута да нарасту.
4. Пржење
У дубљој шерпи или тигању загрејте већу количину уља на средњу температуру.
Температура не сме бити превисока – крофне треба да се прже равномерно и полако да би остале мекане и шупљикаве изнутра.
Стављајте крофне тако да страна која је била горе сада иде доле. Поклопите шерпу на кратко, па отклопите и наставите да пржите док не порумене са обе стране.
Вадите их шупљикавом кашиком и ређајте на папирни убрус да упију вишак уља.
5. Послужење
Када се мало прохладе, поспите их шећером у праху или их напуните по жељи џемом, чоколадним или ванила кремом.
Послужите док су још топле – меке, мирисне и неодољиве!
Савети
о Тесто треба да буде мекано и глатко – то је кључ за лагане крофне.
о Ако немате свеж квасац, користите 2 кесице сувог (око 14 г).
о Крофне пржите по неколико комада истовремено да уље не изгуби температуру.
о За пуњење користите шприц са танким наставком.
о Одличне су и следећег дана ако их кратко подгрејете у рерни или микроталасној.