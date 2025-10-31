clear sky
СРБИЈА СВЕ ПРИВЛАЧНИЈА СТРАНЦИМА! Број ноћења у септембру порастао СВЕ ВИШЕ ТУРИСТА открива чаролију наших предела

31.10.2025. 16:48 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
B92
да
Фото: freepik, ilustracija

Број ноћења страних туриста у Србији у септембру 2025. године био је већи за 2,2 одсто.

Број ноћења домаћих туриста остао непромењен у односу на исти месец претходне године, објавио је данас Републички завод за статистику.

У септембру ове године, број долазака туриста већи је за 1,0 одсто, док је број ноћења већи за 1,1 одсто у односу на исти месец 2024. године.

Ако тражите идеалну јесењу дестинацију у Србији, сада је право време да припремите кофере и кренете у истраживање, јер природа у јесен открије све боје, те познате атракције можете да видите другим очима.

да
Фото: freepik, ilustracija

Јесења путовања у Србији су прилика да поново откријете лепоту домаћих крајева и да видите колико наша земља заиста има да понуди.

Од градова, планина, бања, језера, река до винограда и водопада, свака дестинација крије топлину, боје и мирисе које не можете пронаћи свуда.

Магазин Путовања
