СРБИЈА СВЕ ПРИВЛАЧНИЈА СТРАНЦИМА! Број ноћења у септембру порастао СВЕ ВИШЕ ТУРИСТА открива чаролију наших предела
Број ноћења страних туриста у Србији у септембру 2025. године био је већи за 2,2 одсто.
Број ноћења домаћих туриста остао непромењен у односу на исти месец претходне године, објавио је данас Републички завод за статистику.
У септембру ове године, број долазака туриста већи је за 1,0 одсто, док је број ноћења већи за 1,1 одсто у односу на исти месец 2024. године.
Ако тражите идеалну јесењу дестинацију у Србији, сада је право време да припремите кофере и кренете у истраживање, јер природа у јесен открије све боје, те познате атракције можете да видите другим очима.
Јесења путовања у Србији су прилика да поново откријете лепоту домаћих крајева и да видите колико наша земља заиста има да понуди.
Од градова, планина, бања, језера, река до винограда и водопада, свака дестинација крије топлину, боје и мирисе које не можете пронаћи свуда.