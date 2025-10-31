ПРВА ДАМА СВЕТА волела је скромне оброке! РУЧНО ПИСАНИ ЈЕЛОВНИК ЏЕКИ КЕНЕДИ ОТКРИО СВЕ ТАЈНЕ Доручковала је у кревету, а ноћу је кришом јела СЛАТКИШЕ
Џеки Кенеди живела је живот потпуно другачији од већине људи. Потицала је из угледне, богате породице и удала се за једног од најимућнијих Американаца тог времена, председника Џона Ф. Кенедија.
Њихов брак био је под непрекидним оком јавности, али је њихова десетогодишња заједница трагично прекинута 1963. године, када је Кенеди убијен. То је била само једна у низу трагедија које су обележиле живот Џеки Кенеди.
Три године након што је остала удовица, удала се за још једног изузетно богатог човека, грчког бродовласника Аристотела Оназиса. Џеки је имала особље, више кућа и приватни авион (и не, не мислимо на председнички Аир Форце Оне). Луксуз је био њен свакодневни оквир, али постоји једна ствар која уједињује све људе - па, сви морамо да једемо.
Упркос богатству, њени оброци нису се превише разликовали од онога што је просечна америчка породица тада јела, осим што су се с времена на време на њеном менију нашла и веома раскошна јела.
Доручак у кревету - ритуал прве даме
Једна ствар је била сигурна, Џеки је живела раскошно. Џеки је имала један ритуал који је најбоље показивао њен привилеговани животни стил - доручковала је у кревету.
Док је живела у Белој кући, њен доручак јој је сваког јутра доносио лични кувар док је још била у пиџами. Према руком писаном списку који је дала породичној куварици Танији Хербст, њен стандардни доручак састојао се од сока од поморанџе, кафе, обраног млека, тоста и куваног јајета.
Занимљиво је да се њен доручак готово никада није мењао током живота. И Џон Ф. Кенеди имао је своје строге јутарње навике - поширана јаја на тосту, сланина, сок од поморанџе и кафа. Исту комбинацију јео је сваког јутра све до трагичног дана атентата.
Иако су Кенедиови имали огромно богатство, Џеки је била позната по штедљивости. У једном писму куварици написала је:
„Пази на трошкове хране, рачуни су превисоки, морамо да штедимо. Желим да сведемо трошак на 75 долара месечно док смо одсутни, а разлику ћу надокнадити по повратку.“
Строга дијета и једноставна јела
Џеки Кенеди била је ситне грађе и често је држала строге дијете. Када није пила кафу и јела тост, доручковала би кувано јаје и чај, једноставан мени који је пратила и током дана.
Неки су касније критиковали њену исхрану, тврдећи да није била довољна за одраслу жену, али они који су је познавали кажу да је њена малокрвност и скромна исхрана имала везе са тугом и стресом након губитка супруга. Њена дугогодишња асистенткиња Кети Мекион написала је да је „бол и траума кроз које је прошла били видљиви на њеном крхком, мршавом телу“.
Ипак, Џеки је понекад волела да кува. У једном кувару из 1960-их налази се њен рецепт за хрскаве и лагане вафле, јело које свакако не спада у дијетална. Тајна савршених вафла, према њеном рецепту, била је у употреби умућених беланаца.
Лагани ручак - млади сир и воће
У време када је држала дијету, њен ручак је најчешће био млади сир, понекад у комбинацији са свежим воћем, а понекад са комадом печеног меса и чашом обраног млека. У разговору са лекаром наводно је рекла:
„Понекад, када ручам с децом, поједем и јабуку.“
Њена асистенткиња открила је да је Џеки многима давала савете о исхрани и мршављењу.
„Дан почињете чашом воде, а укупно треба да попијете осам чаша дневно. Пре сваког оброка, обавезно чаша воде. Јеловник се састоји од младог сира, салате, свежег воћа и гриловане пилетине или рибе“, говорила је Кети Мекион, додајући да је то била управо дијета по којој се и Џеки хранила.
Сендвич и супа - ручак Џеки Кенеди у Белој кући
Док је живела у Белој кући, Џеки је обично ручала једноставно, супу и сендвич. Омиљен јој је био топли сендвич са сиром, а обожавала је и хот-дог с роштиља.
Када је имала госте, на столу су се појављивала и сложенија јела, пилећа или салата од рака, салате од поврћа, а лети и салата од дагњи. Уз то се увек служио препечени пита хлеб са путером и мирођијом.
У паузама - обичан јогурт и необичан трик
Као и сви, и Џеки је имала тренутке када би огладнела између оброка. Најчешће би тада узела обичан јогурт, али је имала свој трик. У јогурт би додала мало инстант кафе.
„Рекла ми је: Стави мало инстант кафе, укус је као чоколадни пудинг!“ открила је њена асистенткиња Мекион.
Слаткиши и десерти
Иако је била дисциплинована, Џеки није одолевала слаткишима. Волела је колаче и сладолед, а често би кришом ноћу одлазила до кухиње по залогај. „Јела је сладолед директно из посуде, великом кашиком! Била је забавна и духовита,“ присетила се Мекион.
Међу њеним омиљеним посластицама био је лимун колач од путера чија је тајна била у употреби кондензованог млека. За госте у Белој кући често је сервирала француске десерте, попут јагода Романов.
Посебне прилике - раскошни оброци
Рођендани и празници у породици Кенеди славили су се с посебном пажњом. Њена куварица Марта Сгибен открила је да је за рођендан Џеки припремала пилеће или морско „вол-ау-вент“ јело, а касније телећи филе - исто оно које су служили и за Божић.
За Дан захвалности породица је јела традиционални амерички мени: супу, пасту или фриттату за ручак, а за вечеру ћурку, сос од бруснице, пире од батата, грашак, лук у павлаци и пите. Њена деца, Каролин и Џон Џуниор, бирала су сопствена јела и торте.
Вечера - здрава, али увек елегантна
Вечера Џеки Кенеди била је једноставна, али нутритивно богата: пилеће бело месо или риба, уз салату или кувано поврће. Касније, док је имала личну куварицу Марту Сгибен, често би бирала телећи котлет или филе од рибе „Довер соле“.
Обожавала је поврће, од кеља и блитве до прокеља, ендивије и коморача, које је често јела барене или динстане. Артичоке је волела, али само срце поврћа, без спољашњих листова.
Луксузне вечере и гурмански тренуци
Када је била домаћин државних вечера, Џеки је показивала своју француску страну. Бела кућа под њеним вођством била је синоним за софистицираност - вечере су биле раскошне, с менијем попут јастога с гљивама, говеђег филеа Велингтон и слатког „Бомбе Цариббеан“.
За Кенеди рођендан 1963. служени су јела попут ракова у сосу, шпаргли са холандез сосом и печене јунетине.
Омиљени коктели
Џеки није била позната као неко ко често пије, али када би славила, бирала је најбоље. За мужев рођендан 1963. отворена је боца шампањца Дом Пéригнон из 1955. године. Уживаłа је и у коктелима, њен фаворит био је Негрони, који је први пут пробала у Италији.
Током посете Камбоџи, хотелски бар „Ле Роyал“ креирао је специјални коктел посвећен њој - Фемме Фатале, са кремом од шумских јагода, коњаком, шампањцем и тропским цветом као декорацијом.
Само кромпир и кавијар
У каснијим годинама живота, у браку са Аристотелом Онасисом, Џеки је понекад пролазила кроз фазе у којима би јој једини оброк био печени кромпир са павлаком и кавијаром. Тај луксузни оброк можда је био скроман количински, али не и ценовно - њен омиљени кавијар био је белуга, најскупљи на свету, који је тада коштао и до 10.000 долара по килограму.
Јасатог је био још једна од њених слабости. Током летњих месеци у вили на Мартас Вињарду, често је јела топлу салату од јастога с босиљком, док је за децу припремала популарно јело Лобстер Фра Диаволо