СТИЖЕ “ЛУДИ” НОВЕМБАР! Марс, Венера и Месец спремају космички ролеркостер! НЕЋЕ бити мира ни у љубави ни у НОВЧАНИКУ
Пред нама је новембар, "луд месец", а шта нам доноси сазнајте у детаљној астролошкој прогнози коју је припремила астрологиња Олга Савић, Venerasapapilotnom.com.
У новембар улазимо са Сунцем и Марсом у знаку Шкорпије, Меркуром који је у Стрелцу, док су у знаку Риба Месец, ретроградни Сатурн и ретроградни Нептун. Уран је у ретроградној фази у знаку Близанаца, Јупитер је у Раку, а Венера се сместила у знак Ваге.
4. новембра Марс прелази у Стрелца. То је авантуристички Марс, пун енергије, оптимизма, жеље за истраживањима, немирног духа и увек у неким акцијама. Досадно је кад се ништа не дешава! Добар за путовања и ширење знања и свести, видика, добар за све физичке активности (у љубавним "активностима" је неуморан), добар за активности према иностранству и са странцима, гладан смеха и оптимизма и слободе и широких путева. Свако ограничење и спутавање изазива моменталну, бурну реакцију. Марс одмах улази у опозицију са ретро Ураном из знака Близанаца – па ћемо опет имати проблеме у саобраћају, агресивну вожњу, али и конфликте.
Дан касније – пун Месец у знаку Бика. Дани повећане тензије у односима (владарка Месеца је Венера у знаку Ваге) – жеља за променом се сукобљава са жељом за сигурношћу. Дани око пуног Месеца могу бити прожети посесивношћу, потребом за контролом, али и великим финансијским осцилацијама.
У ноћи између 6. и 7. новембра Венера прелази у знак Шкорпије. Из знака склада и баланса прелази у знак искључивости, из знака флерта прелази у знак страсти, из знака "договорићемо се" прелази у знак "може бити само како ја кажем", из знака слаткоће и шарма прелази у знак завођења и пикантности.
8. новембра Уран се у ретроградном ходу враћа у Бика. Његов повратак у овај фиксни знак означава последњи "удар" на све оно што делује као малтене па непроменљиво. До пролећа 2026. из наших живота ће нестати оне особе и оне ситуације које више нису наше и које морамо пустити. Последњи талас великих промена чије ћемо резултате гледати од наредног пролећа. Опстаје само оно што је заиста вредно (Бик)!
9. новембра Меркур у Стрелцу креће ретроградним ходом. Поново ће се спојити са Марсом у коњункцији, поново ће направити опозицију са Ураном (овог пута у знаку Бика) и поново ће се вратити у Шкорпију из које креће директно крајем месеца.Поред стандардних ефеката ретроградног Меркура, сада ћемо поново имати ситуације које се везују за саобраћај, за образовање, за иностранство – прилично непријатне и доста бурне.
11. новембра Јупитер креће ретроградно у знаку Рака – време је да заронимо у сопствена осећања, али и страхове, време је да преиспитамо све оно што се везује за нашу породицу, дом, укућане, државу у којој живимо, образовне институције. Планета правде и закона иде уназад, враћа се да заврши започето.
20. новембра имамо млад Месец у знаку Шкорпије. Нов почетак, пун изазова и борбе – владар младог Месеца је Марс у Стрелцу, нов почетак "из још једног покушаја", јер је први контакт младог Месеца са ретроградним Меркуром.
22. новембра Сунце прелази у знак Стрелца. Припадницима овог знака желим срећне и дивне рођендане, а ми остали – ако нисмо до сада, време је за акцију сваке сорте!
28. новембра Сатурн у знаку Риба креће директним ходом. Све оно што смо научили (надам се) у његовом периоду ретроградности – сада треба применити. Преузимање одговорности је кључна фраза његовог директног кретања.
Тотално луд месец. Срећно!