ХОЋЕТЕ НОЋ ВЕШТИЦА? ЕВО ВАМ! Непозната жена мало џогирала, мало нокаутирала комшијске празничне украсе „СЦЕНЕ СУ ЧУДНЕ И ЗАСТРАШУЈУЋЕ, НЕ ОСЕЋАМО СЕ СИГУРНО”
У предграђу неименованог града у америчкој савезној држави Калифорнији, породица је остала затечена двема необичним ситуацијама које је изазвала неидентификована жена током јутарњег трчања.
Жена је у два наврата – 11. и 21. октобра – дошла до њиховог дворишта и изударала украсе у облику вештица, постављене за Ноћ вештица (Halloween), након чега је нестала.
Сведоци су приметили жену са слушалицама и у спортској одећи како застаје пред двориштем, удара украс више пута, а затим наставља свој тренинг као да се ништа није догодило. Породица тврди да су сцене биле „чудне и застрашујуће“ и да су им нарушиле осећај сигурности.
Полиција је на месту догађаја прегледала снимке надзорне камере и позвала грађане да буду опрезни и пријаве свако сумњиво понашање. Истражитељи још нису идентификовали особу која је нападала украсе нити су објавили мотив напада, пише Daily Mail.
Породица је у међувремену уклонила декорацију како би избегла понављање инцидента, а комшије су јој пружиле подршку и разматрају додатно осигурање дворишта. Полиција наглашава да, иако се чин не сматра непосредном опасношћу по људски живот, представља вандализам и може бити сигнал нечег већег.
За сада нема информација о томе да ли је нападачица била под утицајем алкохола или дроге, нити се зна да ли је било сличних инцидената у суседству. Полиција ради на прикупљању додатних података и позива сведоке да се јаве.
Породица је изјавила да је инцидент потресао њихов свакодневни мир и да се више не осећају сигурно у свом дворишту. Полиција је саветовала појачање осветљења и постављање камера као превентивну меру против понављања необичних напада.
За сада нападачица није пронађена, а полиција, у сарадњи са локалном заједницом, планира додатне патроле у време када су се напади догодили. Чланови породице се надају да ће особа брзо бити идентификована и да ће одговарати за своје поступке.