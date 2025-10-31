few clouds
АДИДАС ШОКИРАО Нова колекција која је залудела љубитеље животиња, набавка само у једној држави

31.10.2025. 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Кућни љубимци
Фото: pixabay.com

Препознајући растући тренд међу власницима кућних љубимаца да улажу у стил својих вољених животиња, адидас је проширио своју колекцију за кућне љубимце новим креацијама удобних јесењих одевних предмета, након прве ексклузивне колекције лансиране у Kини у мају ове године.

Нова колекција има за циљ да трансформише кућне љубимце у модне иконе са артиклима који одражавају култну естетику адидас оригинала. Линија садржи елегантне ветровке, подстављене прслуке и спортску опрему, украшене препознатљивим логотипом са три пруге и тролистом, дајући љубимцима отмени изглед који одговара њиховим власницима.

Поред стила, колекција даје приоритет функционалности: ветровке су водоодбојне, а прслуци пружају топлину током хладнијих месеци, ефикасно спајајући моду и практичност.

Адидас оригинална колекција за кућне љубимце тренутно је доступна искључиво у Kини, без најављених планова за пласман у међународне модне воде.

Извор: Телеграф

