(ВИДЕО) КИРА НАЈТЛИ ГОДИНАМА ИШЛА НА ПСИХОТЕРАПИЈЕ: „СЕЋАМ СЕ ПОТПУНОГ ХОРМОНАЛНОГ РАСПАДА“ Једва се извукла из постпорођајне депресиј
Глумица Кира Најтли отворено и јавно је причала о постпорођајној депресији, због које је морала да иде на психотерапију.
Кира Најтли недавно је гостовала у подкасту „Хепи мам хепи бејби“ ("Happy Mum Happy Baby"), где је искрено и детаљно описала своје искуство с постпорођајном депресијом. Признала је да је имала хормонални дисбаланс због којег је морала да иде на психотерапију.
"Сећам се потпуног хормоналног распада. Била сам на врхунцу, хормони су дивљали, а онда је уследио пад. Мислим да се након тога појавила постпорођајна депресија", присетила се.
"Ишла сам на психотерапије, отприлике, годину дана, а можда и неколико година касније, како бих научила да се носим са ситуацијом", рекла је, те додала да 3 године није нормално спавала.
"Беба је била добро. Ја сам била добро. Све је било у реду, а ипак, упркос томе што је све било потпуно у реду, догодила се та велика ствар која ми је променила живот."
Осврнула се и на свој физички изглед након порођаја, али и питања која је добијала у вези са њим.
"Одувек сам имала тело које није захтевало претерану физичку активност, имала сам једно од оних мршавих тела, знате, вратило се, али била сам изненађена што се није одмах вратило."
Питања јавности у вези са њеним изгледом била су све само не пријатна, каже глумица.
"У том тренутку осећала сам да је јавни разговор о томе ужасан", рекла је. "'Можеш ли да обучеш старе фармерке?', стално су ме питали. Осећала сам се као да нема разговора, да никог не занима како сам, само: 'Кад ћеш да обучеш старе фармерке?'"
Кира Најтли и њен супруг Џејмс Рајтон имају две ћерке - Делајлу (6) и Еди (10), а недавно је за Би-Би-Си Радио истакла да су у њеном дому забрањене друштвене мреже.