clear sky
17°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сутра је 1. у месецу! УРАДИТЕ ОВО И ГЛЕДАЈТЕ КАКО ОБИЉЕ И НОВАЦ УЛЕЋУ У ВАШ ДОМ Ево који МОЋАН ЗАЧИН ће вам бити најбољи партнер

31.10.2025. 16:42 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
Коментари (0)
ритуал
Фото: pexels.com

Да бисте живели у благостању, овај ритуал морали би да испробате сваког првог дана у месецу.

Осећате да вам је потребна промена у животу? Цимет би могао да вам помогне да отворите путеве ка финансијском побољшању.

Морате да испратите ова четири корака да бисте уз помоћ ритуала с циметом привукли новац и обиље у свој живот.

Цимет је моћан зачин због свог мириса, укуса, али и терапеутских и мистичних својстава. Користе га различити људи на различите начине. У индијској Аyурведи познат је по својим благотворним својствима и користи се за као помоћ за неколико здравствених проблема.
У ароматерапији, цимет се користи у различитим третманима као антисептик и стимуланс. Чај од цимета природна је помоћ за неке тегобе, а заправо је и врло укусан. Али, овај зачин такође има неке мистичне моћи повезане с просперитетом, успехом и љубављу.

Када говоримо о просперитету, многи мисле само на новац и финансијску стабилност, али благостање може да се односи и на нашу емоционалну и духовну равнотежу, на склад у другим подручјима живота, а не само у оном финансијском. Цимет привлачи енергију успеха, делујући на сва подручја вашег живота.

Припремите се корак по корак

Дакле, извуците свој планер на видело и забележите: први дан сваког месеца дан је резервисан за привлачење новца циметом!

Ево како то да учините:

Првог дана у месецу ставите 3 мале кашике циметовог праха на длан ваше десне руке и идите до врата, било код куће или на послу.

Мораћете да одувате цимет, али пре него што кренете да дувате, морате са пуно вере и снаге изрећи следеће тврдње.

Кад дунем овај цимет, благостање ће ући у ову кућу.

Кад дунем овај цимет, обиље ће доћи и остати.
Кад дунем овај цимет, обиље ће живети овде!

Дуните цимет, имајући на уму да ће благостање и успех ући у ваш дом заједно с мирисним прахом, пуним енергије коју сте у њега унели. Нека прах цимета остане на поду најмање 24 сата. Након тога можете нормално усисавати. И сада само чекате резултате, пише Информер.

Ако сте незасити и желите још већу моћ, кажу да је онда за вас комбинација цимета и грубе соли. Моћна, моћна комбинација за просперитет је она кад се груба со користи заједно с циметом. Со се, наиме, годинама користила за обрану од лоших енергија из околине. Кад се користи у комбинацији с циметом, неће дозволити да негативне силе које прете обиљу и просперитету дођу у ваш живот, преноси Нај жена.
 

новац ритуал ритуали цимет
Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСТОЈИ И МРАЧНА СТРАНА СРПСКИХ ОБИЧАЈА! Од „црне свадбе“ и мачића у води до телефона у гробу РИТУАЛИ који и данас изазивају језу
да

ПОСТОЈИ И МРАЧНА СТРАНА СРПСКИХ ОБИЧАЈА! Од „црне свадбе“ и мачића у води до телефона у гробу РИТУАЛИ који и данас изазивају језу

30.10.2025. 21:25 21:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај