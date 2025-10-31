Сутра је 1. у месецу! УРАДИТЕ ОВО И ГЛЕДАЈТЕ КАКО ОБИЉЕ И НОВАЦ УЛЕЋУ У ВАШ ДОМ Ево који МОЋАН ЗАЧИН ће вам бити најбољи партнер
Да бисте живели у благостању, овај ритуал морали би да испробате сваког првог дана у месецу.
Осећате да вам је потребна промена у животу? Цимет би могао да вам помогне да отворите путеве ка финансијском побољшању.
Морате да испратите ова четири корака да бисте уз помоћ ритуала с циметом привукли новац и обиље у свој живот.
Цимет је моћан зачин због свог мириса, укуса, али и терапеутских и мистичних својстава. Користе га различити људи на различите начине. У индијској Аyурведи познат је по својим благотворним својствима и користи се за као помоћ за неколико здравствених проблема.
У ароматерапији, цимет се користи у различитим третманима као антисептик и стимуланс. Чај од цимета природна је помоћ за неке тегобе, а заправо је и врло укусан. Али, овај зачин такође има неке мистичне моћи повезане с просперитетом, успехом и љубављу.
Када говоримо о просперитету, многи мисле само на новац и финансијску стабилност, али благостање може да се односи и на нашу емоционалну и духовну равнотежу, на склад у другим подручјима живота, а не само у оном финансијском. Цимет привлачи енергију успеха, делујући на сва подручја вашег живота.
Припремите се корак по корак
Дакле, извуците свој планер на видело и забележите: први дан сваког месеца дан је резервисан за привлачење новца циметом!
Ево како то да учините:
Првог дана у месецу ставите 3 мале кашике циметовог праха на длан ваше десне руке и идите до врата, било код куће или на послу.
Мораћете да одувате цимет, али пре него што кренете да дувате, морате са пуно вере и снаге изрећи следеће тврдње.
Кад дунем овај цимет, благостање ће ући у ову кућу.
Кад дунем овај цимет, обиље ће доћи и остати.
Кад дунем овај цимет, обиље ће живети овде!
Дуните цимет, имајући на уму да ће благостање и успех ући у ваш дом заједно с мирисним прахом, пуним енергије коју сте у њега унели. Нека прах цимета остане на поду најмање 24 сата. Након тога можете нормално усисавати. И сада само чекате резултате, пише Информер.
Ако сте незасити и желите још већу моћ, кажу да је онда за вас комбинација цимета и грубе соли. Моћна, моћна комбинација за просперитет је она кад се груба со користи заједно с циметом. Со се, наиме, годинама користила за обрану од лоших енергија из околине. Кад се користи у комбинацији с циметом, неће дозволити да негативне силе које прете обиљу и просперитету дођу у ваш живот, преноси Нај жена.