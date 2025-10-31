ПАРКЕТ КАО ИЗ САЛОНА! Ево како лако да освежите ПОД КОД КУЋЕ, уклоните флеке, огреботине и ситна оштећења уз природна решења
Ако желите да ваш паркет изгледа као нов, без скупих радова, овај водич доноси проверене савете за обнову паркета код куће.
Не морате да хоблујете и лакирате паркет да бисте поправили огреботине и флеке!
Сазнајте како да уклоните мат флеке, поправите ситна оштећења и затворите размаке — корак по корак, уз једноставне трикове и природна решења.
Зашто паркет губи сјај и појављују се огреботине
Паркет с временом постаје мат и оштећен из више разлога. Први је свакодневна употреба: прашина, ситне честице песка које се уносе споља, као и померање намештаја, делују као фини брусни папир. Додатна оштећења могу изазвати канџе кућних љубимаца и играчке које користе деца. Реч је о природним оштећењима која је тешко избећи током уобичајеног коришћења стана.
Други разлог је истрошеност заштитног слоја лака или уља. Када се та површина истроши, дрво постаје осетљивије на прљавштину и механичка оштећења. Због тога је препоручљиво да се слој лака обнавља на сваких неколико година.
Трећи фактор су микроклиматски услови. Промене у влажности ваздуха доводе до ширења и скупљања дрвета, што може изазвати пукотине и размаке између дасака. На убрзано пропадање паркета утиче и употреба прејаких детерџената, прекомерно квашење површине, као и остављање мрља да стоје дуже време.
Како припремити паркет за обнову
Пре него што приступите освежавању паркета, потребно је да темељно очистите површину како бисте могли да процените њено стање. Уклоните сав намештај и предмете са пода. Површина мора бити потпуно ослобођена да бисте могли да започнете рад. Усисајте паркет користећи мекану четку како бисте уклонили прашину и ситне честице које би могле додатно да оштете дрво током рада.
Затим употребите средство за чишћење дрвених подова. Оно не само да уклања мрље, већ и одмашћује површину и помаже у уклањању остатака претходних препарата за негу, као и наслага детерџената које често нарушавају изглед пода.
Током чишћења водите рачуна да не натопите паркет — дрво не подноси влагу. Када се површина потпуно осуши, пребришите је крпом од микрофибера. Сада можете да процените да ли су остала оштећења која и даље нарушавају изглед пода.
Како уклонити огреботине и мат флеке са паркета
Када је под припремљен, можете прећи на корекцију места која су изгубила естетски изглед. Постоји неколико метода које не оштећују дрво:
• Воскирани и тонирани китови доступни су у различитим нијансама и идеални су за прикривање огреботина и ситних удубљења. Наносе се малом шпатулом и пажљиво се утапају у текстуру дрвета.
• Ораси или бадеми — класичан трик за тамне подове. Огуљен и уситњен орах или бадем утрљава се у огреботину. Природна уља из језгра попуњавају оштећење, а орах с временом потамни и стопи се с дрветом.
• Лак за нокте може послужити за сасвим ситна оштећења. Потребно је одабрати одговарајућу нијансу, нанети танак слој и сачекати да се осуши.
• Маслиново уље и сирће у размери 1:1 дају природни раствор за освежавање паркета. Њиме се брише површина, уклањају се ситне огреботине, а под се истовремено дезинфикује.
• Боје у оловци или пигменти могу се користити за хитно визуелно маскирање, али ефекат није дуготрајан.
Након свих корекција, обавезно исполирајте површину крпом од микрофибера — паркет ће изгледати знатно боље и свежије.
Шта учинити са размацима између дасака
Размаци између дасака настају природно како дрво стари, нарочито услед промена у влажности ваздуха. У тим празнинама се често скупља прљавштина, што чини да паркет изгледа неуредно.
Ако су размаци веома уски, можете пажљиво утиснути дрвени прах и лагано га сабити. То је начин да се празнина маскира материјалом који је сличан самом поду.
Код шире отворених размака, препоручује се употреба тониране масе за дрво. Наноси се шпатулом, изравнава, а након сушења пребрусите површину. У сложенијим случајавима, када је дошло до пуцања даске, можете залепити танку ламелу или заменити оштећени део. На крају, површину поново пребрусите и заштитите лаком или уљем, преноси Лепаисрећна