УЗ ПОМОЋ ОВОГ АЛАТА СТАРИ ВИДЕИ ДОБИЈАЈУ НОВИ КВАЛИТЕТ Јутрјубова супер резолуција одушевила кориснике
Јутјуб је управо увео нову функцију која би могла да постане једно од највећих унапређења у историји платформе „Super Resolution“.
У питању је АИ алат за побољшање резолуције који може да изоштри било који видео на сајту - укључујући и оне старије, првобитно постављене у веома ниском квалитету.
Нова функција је доступна свима и на свим уређајима. Ипак, Јутјуб је посебно истиче онима који платформу користе на телевизорима, јер ће управо на већим екранима разлика бити најприметнија.
Корисници у менију за избор квалитета видеа могу тачно да виде да ли се видео приказује у унапређеној, „Super Resolution“ верзији, а уколико то желе - увек могу да изаберу оригинални квалитет који вештачка интелигенција није побољшала.
Тренутно се функција постепено активира за видео снимке чија је резолуција мања од 1080p, док Јутјуб планира да у блиској будућности омогући и побољшање до 4К резолуције.