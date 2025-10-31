clear sky
УЗ ПОМОЋ ОВОГ АЛАТА СТАРИ ВИДЕИ ДОБИЈАЈУ НОВИ КВАЛИТЕТ Јутрјубова супер резолуција одушевила кориснике

31.10.2025. 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
super
Фото: screenshot/Youtube/iJustine

Јутјуб је управо увео нову функцију која би могла да постане једно од највећих унапређења у историји платформе „Super Resolution“.

У питању је АИ алат за побољшање резолуције који може да изоштри било који видео на сајту - укључујући и оне старије, првобитно постављене у веома ниском квалитету.

Нова функција је доступна свима и на свим уређајима. Ипак, Јутјуб је посебно истиче онима који платформу користе на телевизорима, јер ће управо на већим екранима разлика бити најприметнија.

Корисници у менију за избор квалитета видеа могу тачно да виде да ли се видео приказује у унапређеној, „Super Resolution“ верзији, а уколико то желе - увек могу да изаберу оригинални квалитет који вештачка интелигенција није побољшала.

Тренутно се функција постепено активира за видео снимке чија је резолуција мања од 1080p, док Јутјуб планира да у блиској будућности омогући и побољшање до 4К резолуције.

Магазин Техно
