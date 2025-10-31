БЕБА УМАЛО НАСТРАДАЛА ЗБОГ ПУЊАЧА ЗА ТЕЛЕФОН! Мајка упозорила на ОПАСНОСТ коју занемарујемо у кући са децом
Мислила је да је свој дом учинила потпуно безбедним за дете. Да су све утичнице заштићене, каблови склоњени, а опасности под контролом.
Али један, наизглед безазлен, детаљ, пуњач за мобилни телефон, умало ју је коштао живота њене ћерке.
То вече сам мислила да сам урадила све како треба. Нисам ни слутила да ће обичан пуњач постати најопаснија ствар у кући, испричала је мајка у потресној објави на Инстаграму.
Беба је покушала да уради исто што и мама
Попут већине родитеља, и ова мајка сваког дана је пунила свој телефон на истом месту. Постало је рутина - нешто о чему не размишљаш. А деца, као што знамо, уче посматрајући.
Једног дана, док је мајка на тренутак окренула леђа, њена једногодишња девојчица допузала је до продужног кабла. Извукла је пуњач и покушала да га врати у утичницу.
У следећем тренутку - прасак.
Само сам чула звук и врисак. Видела сам како је одлетела уназад, а кабл је почео да дими. Срце ми је стало, рекла је мајка.
Струјни удар и борба за живот
Девојчица се није померала. Мајка је потрчала, подигла је и схватила да дише, али није реаговала. Следећег тренутка беба је заплакала - најлепши, али и најстрашнији звук који је та жена икада чула.
У болници су лекари установили да је дете доживело јак струјни удар. Улазна рана је била на руци, излазне није било - што је значило да је струја могла проћи кроз срце. Дете је задржано на посматрању.
До јутра су резултати показали да је стабилно. Није било трајних оштећења, али је опомена била јасна.
Мајчина порука свим родитељима
Деца све виде. Све покушавају да понове. Ми одрасли заборављамо да је оно што је нама свакодневица - њима ново, занимљиво и потенцијално смртоносно, написала је мајка.
Од тада је заштитила сваку утичницу, каблове подигла ван домашаја и одлучила да јавно подели своју причу, како се никоме другом не би поновило исто.
Пуњачи и утичнице могу убити - ево шта треба запамтити
Ако се икада нађете у ситуацији да је дете (или одрасла особа) и даље у контакту са струјом, никада га не додирујте голим рукама. Прво искључите напајање или употребите изоловани предмет.
О оваквим стварима се ретко говори, али баш те ситнице одлучују између живота и смрти. Сваки родитељ би требало да се сети да пуњач, тај мали предмет који свакодневно користимо, може постати смртоносна играчка у рукама детета.
