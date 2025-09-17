(ФОТО) НАПРАВИЛИ ПИЛАВ ЗА ГИНИСА Јело га је преко 16.000 људи
Нигеријска кулинарска звезда Хилда Баси, направила је гигантски џолоф, у западној Африци популарно јело од пиринча, и уписала се у Гинисову књигу рекорда. Јело тежине 8.780 килограма припремљено је у шерпи запремине 22.600 литара, а у укусу је уживало 16.600 људи.
Џолоф (jollof rice) је једно од најпопуларнијих јела у западном делу Африке, у Нигерији и Гани, које се углавном једе на догађајима попут венчања и рођендана, али нема потребе да чекате посебну прилику – можете уживати у њему било када.
Обично се служи са пилетином или говедином и поврћем по избору, a прави се од пиринча, бројних зачина и састојака као што су парадајз, паприка, црни и бели лук, који се самељу у блендеру (уз додатак воде) у глатку пасту и потом упрже.
Једно од најпопуларнијих кулинарских имена у Нигерији, Хилда Баси одлучила је да обори светски рекорд у кувању највећег џолофа и то јој је 12. и 13. септембра и пошло за руком. Хилдин гигантски џолоф уписан је у Гинисову књигу рекорда.
Припреме су трајале девет месеци како би све ишло глатко пред судијама, али и великим бројем посматрача који су се окупили у Лагосу да би присуствовали Хилдином стварању магије.
Да би могла да направи рекордан џолоф, Хилда је поручила нешто већу шерпу – зепремине 22.600 литара. Шерпа је прављена по мери и мајсторима је за израду требало два месеца.
За припрему је употребљено 250 врећа басмати пиринча који је читав тим људи прао пре догађаја, затим 612 литара уља, 800 килограма зачина који је у Нигерији познат као asun peppered chicken, 600 килограма зачина од паприке који се користи у припреми овог јела (jollof pepper mix), 20 килограма карија, седам килограма тимијана, 300 килограма мешавине црног лука, белог лука и ђумбира, 220 килограма пилетине сечене на коцкице, 164 килограма свежег козјег меса.
За крчкање огромног џолофа, које је испред хотела „Еко“ у Лагосу трајало пуних девет сати, потрошено је 1.200 килограма плина.
Иако ово западноафричко јело није компликовано и многи га у овом делу света често имају на трпези, припрема велике количине није уопште једноставна, нарочито када се узме у обзир да се на уље ставља млевено поврће и прашкасти зачини, што се убрзо претвори у масу попут пасте.
Један од проблема са којима се сусретао Хилдин тим је да се велика посуда у којој је припреман џолоф константно загрева, да извор топлоте досеже до свих делова, али тако да температура није превисока како јело не би загорело.
Подухват је био успешан јер се храна добро скувала, а шерпа је након завршетка припреме џолофа благо нагнута како би тим могао постепено и пажљиво да пребаци јело у друге посуде, а затим у паковања како би било подељено.
За дегустацију се пријавило око 20.000 људи, али је џолоф пробало „само“ 16.600 особа.