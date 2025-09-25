ОВАЈ ДАН ВАМ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ ТОК СУДБИНЕ Обратите тада пажњу на прве мисли и снове и следите их, поручује астролошкиња Тамара Глоба
Најпознатији руски астролог Тамара Глоба скреће пажњу на датум који може да промени ток судбине – 1. октобар. Према њеним речима, тада ће се одиграти редак астрономски догађај, прави енергетски прасак који отвара врата среће, успеха и емотивне равнотеже.
Тамара Глоба тврди да од 1. октобра планете праве савршену хармонију – Венера у Раку, уз подршку Урана у Бику, и Нептуна у Овну, доносе моћан космички талас.
Близанци
Припремите се за неочекиване финансијске добитке! Уран активира ваше поље прихода, па су могући повраћај старог дуга, изненадни бонус или чак потпуно нови извор новца. Све што сте мислили да је изгубљено сада може да се врати. Савет астролога: отворите очи за необичне идеје и прегледајте старе папире, уговоре или фајлове, тамо се крије заборављена прилика која може донети прави преокрет.
Бик и Рак
За вас је ово време када ваши скривени таленти излазе на видело! Венера ствара идеалне услове да вас људи препознају, цене и награде. Ако имате пројекат у глави, представите га. Ако већ дуго размишљате о промени посла, сада је прави тренутак да обновите CV или разговарате са важним особама. Чак и хоби или мала вештина коју потцењујете могу се претворити у профит. Сада је моменат да засијате и покажете свету шта заиста знате и умете.
Рибе
Улазите у период емотивног прочишћења и унутрашњег мира. Нептун отвара врата за искрене разговоре, опроштај и дубље повезивање са најближима. То је прилика да скинете емотивни терет са срца и да се ослободите старих рана. Највећи задатак за Рибе је искреност, према себи, али и према другима. Ако отворите душу, добићете разумевање и нову снагу за даље.
Универзални савети за све знакове
Обратите пажњу на прве мисли и снове 1. октобра, они носе поруку судбине.
Предузмите мали, али конкретан корак: позив, пријава, запис идеје, покренуће лавину успеха.
Порука Тамаре Глобе гласи: Планете отварају врата среће, али је на вама да их прођете. Храброст, активност и спремност на промене претвориће 1. октобар у дан када сами постајете творац своје судбине!