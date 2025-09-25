WHO THE F**K IS ROY? Туриста збуњен – свака продавница и сваки производ у овом селу носе исто име!
Туриста је остао затечен кад је случајно набасао на село у Норфолку где се чинило да свака радња, па чак и пекара, носе исто име и то му је било помало језиво.
Гарет Кларк је недавно посетио Вроксам, у Норфолк Броадсу, Велика Британија, са својим пријатељем Мелом, а убрзо je био одушевљен док је истраживао локалне атракције.
Своје искуство је забележио у видеу објављеном на ТикТоку, делећи невероватну шетњу главним улицама Вроксама. Док су пролазили поред робне куће Ројс, Гарет се у шали питао да ли је „налетео на култ”.
„Где смо, дођавола, Мел? Све продавнице се зову по Роју. Стварно смо збуњени”, узвикнуо је у видеу.
Њих двојица су се смејали док су камером снимали Ројс играчке, Ројс пекару, Ројс кафић, два Ројсова паркинга, па чак и Ројсов утоварни док.
@garfunklez i fear we stumbled upon something greater than ourselves, and if we were to stay longer we too would become Roy #roys #norwich #comedy #uktiktok #fyp ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Ко је Рој и зашто је све његово?
Њихова збуњеност је достигла врхунац у локалној продавници, где су открили полице пуне Ројс производа – од брендираних плишаних медведића и кухињских крпе до слагалица и шоља. Чак су и јели у Roys Food Hall-у – искуство које им је, како кажу, оставило више питања него одговора.
„Управо смо напустили 'Roys Food Hall', флаша воде је коштала 34 пенија. Да ли још увек тргујемо са пенијима?!?, рекао је Гарет у камеру, додајући кључно питање: „Ко је Рој и зашто је све његово?”
Реаговања на интернету
Видео је изазвао поплаву коментара, а стотине гледалаца су се ругале Гаретовом искуству.
„Roys R Us је пропуштена прилика”, написао је један корисник.
„Roystown без контекста је искуство први пут”, додао је други, док је трећи загонетно поручио: „Све је то за веће добро”.
Међутим, некима је призор био помало узнемирујућ.
„Не желим да будем непријатан, али сазнање да ово постоји дубоко ме је узнемирило и немам појма зашто”, признао је један гледалац.
Мистерија решена
Испоставило се да иза свега није мистериозни Рој, већ породични бизнис. Према званичној веб- страници, Roys of Wroxham из Вроксхама је породични ланац робних кућа, назван по презименима својих оснивача, браће Арнолда и Алфреда Роја.
Само у Вроксхаму, познатом као „престоница широких река Норфолка”, постоји пет Ројс продавница, укључујући водећу робну кућу, пијацу хране, баштенски центар, „уради сам” продавницу и продавницу играчака. Компанија је и данас у потпуном власништву породице Рој, а унуци оснивача, Ед и Пол Рој, тренутни су директори.