(ВИДЕО) ВИДИКОВАЦ НА ЗЛАТАРУ МОЋНОГ ИМЕНА Поглед с Молитве одузима дах
На обронцима Златара, у срцу Специјалног резервата природе Увац, налази се видиковац који је добио једноставно, а снажно име – Молитва.
Са својих 1.247 метара надморске висине пружа поглед на меандре реке Увац, призор који оставља без даха и због кога посетиоци често кажу да се овде човек не може обуздати да не заћути, као у молитви.
Стаза до видиковца
До Молитве се стиже стазама које пролазе кроз шуму и преко каменитих платоа. На појединим местима терен уме да буде изазован, па је добра обућа неопходна. После краће шетње, појављује се дрвена платформа ограђена рукохватима – знак да сте стигли на циљ. Иако се на први поглед чини скромно, оно што се отвара пред очима далеко превазилази сваку очекивану награду.
Поглед са Молитве
Одавде се виде чувени меандри Увца, који се попут змије увијају кроз стене, творећи један од најлепших пејзажа Србије. У даљини се простиру језера настала преграђивањем реке, а испод ногу понор кањона. Посебан доживљај пружају белоглави супови – краљеви неба Увца – који круже изнад клисуре. Њихово појављивање над плаветнилом неба и сивим стенама даје призор достојан разгледнице.
Зашто баш „Молитва“
Име видиковца није случајно. Када стојите на ивици литице и гледате у бескрајне кривине реке, настаје тишина која подсећа на тренутак молитве. Неки кажу да име долази и од осећаја захвалности природи, јер је призор толико снажан да изгледа као дар.
Савети за посетиоце
До видиковца се најбоље упутити по лепом времену – у пролеће или јесен, када боје шума и неба најлепше долазе до изражаја. Магла уме да прекрије кањон и сакрије меандре, док је летње подне идеално за фотографије. Уз излет до Молитве, посетиоци често комбинују и крстарење Увачким језером или обилазак Ледених пећина, чиме се доживљај овог краја употпуњује.
