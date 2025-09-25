ИСТОГ ДАНА СЛАВЕ РОЂЕНДАН!
25 ГОДИНА РАЗЛИКЕ, АЛИ И 25 ГОДИНА ЉУБАВИ! Он јој је пришао и рекао да ће бити отац њене деце! ЊИХОВА ПРИЧА доказује да љубав увек побеђује (ФОТО)
Мајкл Даглас и Кетрин Зита-Џоунс деле исти рођендан, 25. септембар, али њихову повезаност краси велика разлика у годинама – славном глумцу старијем 25 година од његове супруге.
Иако су многи сумњали у издржљивост њихове љубави због те разлике, њихова прича показује како страст, упорност и осећање за време чине чуда.
Сусрет који је променио све
Све је почело 1996. године, на приватној пројекцији филма "Зоро: Маскирани осветник", где се Даглас први пут загледао у прелепу Велшанку.
"Увек говори да се заљубио у мене оног тренутка када ме угледао на великом платну", признала је Зита-Џоунс. Будући супружници сусрели су се исте јесени на филмском фестивалу – она је промовисала "Зоро", а Даглас "Савршено убиство".
Први сусрет у хотелу био је необичан. Кетрин је приметила како Даглас пролази поред ње, носећи палице за голф, и рекла брату: "Чини ми се да и не жели баш толико силно да ме упозна".
Ипак, Даглас је имао план. Уз помоћ тада брачног пара Мелани Грифит и Антонија Бандераса, упознали су се на вечери. Будући каваљер замолио ју је да седне поред њега, а касније су разговарали у хотелском бару.
"Након пола сата разговора искрено сам јој рекао – знаш, ја сам отац твоје будуће деце. Звучало ми је то сасвим нормално, а онда је она рекла – знаш, чула сам пуно ствари о теби и видела много тога, зато мислим да је време да ти кажем лаку ноћ", присетио се Даглас у једном телевизијском интервјуу.
Полако до првог пољупца
Кетрин Зита-Џоунс је наредног дана отпутовала, али Даглас није одустајао. Послао јој је цвеће и извињење, а њихово дружење развијало се полако и пажљиво. Први пољубац догодио се тек девет месеци касније.
Јавност је сазнала за њихову везу тек 1999. године, на премијери трилера "Клопка" у Единбургу, када је Кетрин јасно рекла новинарима:
"Мајкл је овде вечерас из једног јединог разлога – желимо јавно да кажемо да смо заједно."
Ипак, њихова љубав имала је и компликацију: Мајкл Даглас је још био у браку са Дајандром, мајком његовог сина Камерона. Иако су се растали 1995. године, папири за развод још нису били готови.
Дијамантски прстен и венчање године
Прослава Нове године у Аспену донела је тренутак који ће остати упамћен. Иако их је ухватио грип, Мајкл је клекнуо пред Кетрин и поклонио јој антикни Фред Лејтон прстен са 10-каратним дијамантом окруженим са 28 мањих дијаманата, процењен на милион долара.
У то време Кетрин је већ била трудна с њиховим првим дететом, сином Диланом, рођеним у августу 2000. године. Недељу дана касније, 18. новембра, одржали су венчање године у хотелу Плаза у Њујорку, са церемонијом вредном око милион и по долара.
"Шта год Кетрин жели, она ће то и да добије", изјавио је Даглас уочи венчања. Уместо традиционалног меденог месеца, ноћ су провели у свом стану с четворомесечним сином.
Иначе, Мајкл Даглас је већ био ожењен када је упознао Кетрин Зиту-Џоунс. Његова прва супруга била је Диандра Лукер, са којом се венчао још 1977. године. Њихов брак трајао је скоро две деценије, а развод је покренут 1995. године. Међутим, процес развода био је дуготрајан и званично је окончан тек 2000. године – исте године када се Даглас венчао са Кетрин.
Другим речима, њихова љубавна прича почела је док је он још био у законском браку, али тек након што је развод са Диандром постао правоснажан, Даглас и Кетрин су изговорили судбоносно да 18. новембра 2000. године.
Породични живот и здравствени изазови
У Холивуду, Кетрин је наставила да гради каријеру, а због друге трудноће прилагођавао се и сценарио филма "Traffic". Године 2003. добили су и ћерку Керис, а породица се преселила на Бермуде, желећи миран и анонимни живот, све док 2009. нису схватили да због деце морају да се врате у Њујорк.
Убрзо је уследио шок – Мајклу Дагласу дијагностикован је рак грла. Зрачење и хемиотерапија тешко су утицали на читаву породицу.
"Најтеже је било гледати га тако уморног јер он је увек имао енергије", признала је Кетрин, која се убрзо суочила са сопственим здравственим проблемима – дијагностикован јој је биполарни поремећај.
"Нисам особа која ће о својим здравственим проблемима да говори на сва звона. Ипак, одлучила сам јавно да проговорим... у нади да ћу помоћи онима који се боре с тим и поручити им да он може да се контролише", рекла је.
Брак пун изазова и помирења
Њихов брак није био поштеђен турбуленција. Године 2013. сазнало се да су одлучили да се разиђу, али крај године донео је помирење. Даглас је тада изјавио:
"Луд сам за њом. Мислим да сваки пар има проблема. Највећи проблем код нас, а што сви добро знате, је тај што смо јавне личности. Али поново смо заједно, јачи него икада."
Кетрин је додала: "Дуг је то пут, а данашњи бракови пуцају јер супружници превише лако одустају. Мораш дати све од себе и не смеш одустати када се појави први проблем, јер он сигурно није и последњи."
Њихова прича показује да љубав, када је искрена и стрпљива, може да преживи време, разлике, болести и притиске јавног живота, остављајући иза себе сетан, али инспиративан траг.
(Она.рс)