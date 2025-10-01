ОВО ЈЕ РАЗЛОГ РАЗВОДА ЧУВЕНОГ ХОЛИВУДСКОГ ПАРА Кит Урбан једну ствар никако није могао да поднесе ШУШКА СЕ ДА ВЕЋ ИМА НОВУ ДЕВОЈКУ

Никол Кидман интимне сцене одавно нису стране - још од 1989. када је извела такву сцену у филму Dead Calm.

У последње време, њене улоге постају све изазовније, нарочито прошле године, када је играла у филмовима А Family Affair и Babygirl, као и у серији The Perfect couple, и сада се спекулише да је њен ускоро бивши супруг био љут што Никол преузима такве улоге.



Овог пута, глумица се нашла у центру пажње због развода од супруга Кита Урбана након 19 година брака. Наводно, разлози су заузетост и недостатак интимности, док се прича да музичар већ има другу девојку. Никол је, према изворима, била шокирана када је Кит затражио развод.



Проблеми почели раније



Али још у јулу било је назнака проблема - Кит је прекинуо интервју када су га питали о Николининим све чешћим сценама са млађим партнерима, укључујући и улогу у филму Babygirl са Харисом Дикинсоном. Иако је Никол добила похвале за улогу, Кит није присуствовао премијерама.



Никол Кидман је и раније била позната по оваквим улогама - у филмовима Eyes Wide Схут (с тадашњим супругом Томом Крузом), To Die From, The Paperboy и Hemingway & Gellhorn. У каснијим годинама играла је и у The Killing of a Sacred Deer и серији Big Little Lies, а 2024. поново се нашла у центру пажње због интимних сцена са Лајвом Шрајбером у The Perfect Couple..

У интервјуу поводом те серије изјавила је: "Не постоји ништа савршено - ни брак, ни однос, ни живот. Ко год то тако представља, није искрен."

Кит је једноставно - љубоморан



Развод са Китом сада делује као последица дужег разилажења - укључујући и његово одбијање да коментарише њен рад, па се чак и десило и да изненада прекине интервју када му се постави питање о супрузи. Кит је очигледно постао све више завидан на своју супругу која је последње две деценије на врху најтраженијих и најплаћенијих глумица, док се он свео на титулу њеног супруга.

Истину говорећи, није он био неуспешан музичар, али нико није ни знао за њега док није кренуо да се забавља са Никол Кидман. Она је од њега направила звезду али и професионалног супруга, само што он није више могао да се носи са њеним статусом.

