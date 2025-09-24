(ФОТО) КОЛАЧ ПОСВЕЋЕН РОБЕРТУ РЕДФОРДУ Прави се лако, а кремастом укусу нико неће моћи да одоли! Ево како се спрема
Мало је глумаца који су оставили тако снажан печат на филмској сцени као Роберт Редфорд - човек чији су шарм, талент и харизма обележили читаве деценије Холивуда.
Његова недавна смрт у 90. години подсетила је свет на непролазну каријеру коју је оставио иза себе, а љубитељи доброг укуса присећају га се на један посебан начин - кроз слаткиш који носи његово име.
Колач посвећен Роберту Редфорду није само обичан десерт, већ права кулинарска посвета његовом шарму. Познат под различитим именима - Better Than Sex Cake, Sex in a Pan, Better Than Robert Redford Cake или Next Best Thing to Robert Redford - овај кремасти колач освојио је срца широм Америке и одавно стекао статус легенде, баш попут глумца којем је посвећен.
Без обзира на назив, ради се о ретро посластици која се лако припрема и обожава на прославама и окупљањима. Основу чини прхка кора од маслаца, брашна и ораха, на коју се слажу слојеви креме, шлага и шећера у праху, затим пудинг од чоколаде и ваниле, а све завршава новим слојем шлага.
Роберт Редфорд колач
Потребно је за подлогу:
- 150 г глатког брашна
- 150 г маслаца
- 120 г насецканих ораха
За фил:
- 500 г крем сира
- 200 г шећера у праху
- 500 мл павлаке за шлаг
- пудинг од чоколаде
- пудинг од ваниле
- 50 г маслаца
- 700 мл млека
- 2 кашике нарендане тамне чоколаде
Припрема:
Помешајте брашно, истопљени маслац и насецкане орахе. Смесу уметните у дно мањег калупа. Пеците на 180 степени око 25 минута, док не постане златно смеђа. Оставите да се потпуно охлади.
Умутите крем сир, шећер и половину шлага док не добијете глатку смесу. Распоредите преко охлађене подлоге.
Помешајте пудинге од ваниле и чоколаде, па их скувајте у 700 мл млека. Додајте 50 г маслаца у врели пудинг. Прохладите и прелијте преко сира.
Преостали шлаг умутите и равномерно распоредите преко пудинга. По врху поспите нарендану чоколаду.
Ставите у фрижидер на шест до осам сати пре послуживања.
Наводно су га обожаватељке припремале уз коментар да је то најбоље што долази након Роберта Редфорда, па је уз дружења знало да се прича да на забаву доносе Роберта Редфорда.
Иако није познато да ли је сам Редфорд за време живота пробао колач, десерт је и данас популаран због своје кремасте, лагане и богате текстуре - прави класик из породичних куварица, преноси Директно.