ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА ЗЛАТИБОРА НА РЕМОНТУ Затворена Стопића пећина, ево када поново бити отворена за посетиоце
24.09.2025. 11:19 11:21
Коментари (0)
ЧАЈЕТИНА: Једна од највећих и једна од најпосећенијих туристичких локација на Златибору, Стопића пећина, током наредних дана биће затворена за посетиоце.
- Од 27. септембра до 2. октобра изводе се радови на уређењу у Стопића пећини, тако да ће бити затворена за туристичке посете - потврђено је за РИНУ.
Први радни дан када ће посетиоци поново моћи да посете пећину је петак, 3. октобар.
Стопића пећина сваке године један је од најпосећенијих туристичких локалитета у региону, а туристи се броје у десетинама хиљада.
Ова туристичка атракција се налази на 19 км удаљености од центра. Јединствена је и позната по бигреним кадама, улазу импозантних димензија и пећинском водопаду.