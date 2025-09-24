overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА ЗЛАТИБОРА НА РЕМОНТУ Затворена Стопића пећина, ево када поново бити отворена за посетиоце

24.09.2025. 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
пећина
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЈЕТИНА: Једна од највећих и једна од најпосећенијих туристичких локација на Златибору, Стопића пећина, током наредних дана биће затворена за посетиоце.

- Од 27. септембра до 2. октобра изводе се радови на уређењу у Стопића пећини, тако да ће бити затворена за туристичке посете - потврђено је за РИНУ.

Први радни дан када ће посетиоци поново моћи да посете пећину је петак, 3. октобар.

Стопића пећина сваке године један је од најпосећенијих туристичких локалитета у региону, а туристи се броје у десетинама хиљада.

Ова туристичка атракција се налази на 19 км удаљености од центра. Јединствена је и позната по бигреним кадама, улазу импозантних димензија и пећинском водопаду.

